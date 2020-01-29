Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем

29.01.2020, MForum.ru

Компания Realme уже официально объявила о том, что в феврале планирует выйти в сегмент умных браслетов, а первым рынком для будущей новинки станет Индия. И она уже замечена на руке Мадхава Шета (Madhav Sheth), занимающего пост CEO Realme India.

Внешний вид аксессуара на фото соответствует более ранним утечкам. Внешне новинка напоминает Honor Band и Fitbit Inspire. В отличие от серии Mi Band ремешок не оборачивается вокруг экрана. Спецификации смарт-браслета Realme пока остаются загадкой, в частности нет данных по набору поддерживаемых функций и пользовательском интерфейсе. Но в любом случае у браслета Realme есть все шансы стать серьезным конкурентом для Honor Band и Mi Band.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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