Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем

MForum.ru
29.01.2020,
Компания Realme уже официально объявила о том, что в феврале планирует выйти в сегмент умных браслетов, а первым рынком для будущей новинки станет Индия. И она уже замечена на руке Мадхава Шета (Madhav Sheth), занимающего пост CEO Realme India.
Внешний вид аксессуара на фото соответствует более ранним утечкам. Внешне новинка напоминает Honor Band и Fitbit Inspire. В отличие от серии Mi Band ремешок не оборачивается вокруг экрана. Спецификации смарт-браслета Realme пока остаются загадкой, в частности нет данных по набору поддерживаемых функций и пользовательском интерфейсе. Но в любом случае у браслета Realme есть все шансы стать серьезным конкурентом для Honor Band и Mi Band.
© Антон Печеровый,
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