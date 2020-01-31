Слухи: Nubia Red Magic 5G получит быструю зарядку 80 Вт

31.01.2020, MForum.ru

Ni Fei, генеральный директор и соучредитель Nubia, в китайской социальной сети Weibo раскрыл одну интересную особенность Nubia Red Magic 5G.

Из размещенного им снимка можно сделать вывод о том, что Nubia Red Magic 5G будет поддерживать быструю зарядку с напряжением 8,4 В и зарядным током 9,6 А. Таким образом, ее мощность составит 80,64 Вт, что делает ее самой мощной из используемых в смартфонах. Напомню, сейчас лидером по этому показателю является Oppo Reno Ace с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Впрочем, ранее уже был тизер Mi mix Alpha от Xiaomi, где также упоминалось о 100 Вт, которые в реальности он не получил. Другая интересная деталь, которую мы узнаем из рисунка выше, - поддержка технологии USB PD. USB Power Delivery обычно используется на ноутбуках и имеет максимальную мощность 100 Вт. Это означает, что Nubia действительно близка к пределу самой технологии зарядки.