Концерн Автоматика стал продавать больше фискальных накопителей

04.02.2020, MForum.ru

В 2019 году объемы продаж и реализации фискальных накопителей, произведенных Концерном Автоматика выросли на 75% год к году.



Пример фискального накопителя: ФН-1.1, производство Концерн "Автоматика"

Фискальный накопитель это криптографический модуль, который должен быть подключен к кассовому аппарату. Основная функция такого модуля - хранение, защита и шифрование всех фискальных данных. Накопитель оснащен ключом фискального признака, он может накапливать информацию в электронном виде для ее последующей передачи в ФНС, что отвечает требованиям ФЗ 54 "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому требуется обязательная замена электронной контрольной ленты на фискальный накопитель.

Фискальные накопители концерна Автоматика по данным производителя совместимы с любыми моделями контрольно-кассовой техники, включенной в Госреестр и применяемыми на рынке. Емкость памяти накопителя - до 250 тысяч записей, время эксплуатации - 36 месяцев. Разработчики уверены, что их изделия обладают конкурентной ценой.

В 2019 году в компании планируют обеспечить накопителями Концерна Автоматика около 1/4 российского рынка фискальных накопителей. При необходимости, компания сможет нарастить объемы выпуска накопителей, если будет замечен рост спроса.

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Пресс-релиз Концерна Автоматика

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теги: Концерн Автоматика фискальные накопители фискальных данных