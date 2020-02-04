Концерн Автоматика стал продавать больше фискальных накопителей

MForum.ru
04.02.2020,
В 2019 году объемы продаж и реализации фискальных накопителей, произведенных Концерном Автоматика выросли на 75% год к году.
Пример фискального накопителя: ФН-1.1, производство Концерн "Автоматика"
Фискальный накопитель это криптографический модуль, который должен быть подключен к кассовому аппарату. Основная функция такого модуля - хранение, защита и шифрование всех фискальных данных. Накопитель оснащен ключом фискального признака, он может накапливать информацию в электронном виде для ее последующей передачи в ФНС, что отвечает требованиям ФЗ 54 "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому требуется обязательная замена электронной контрольной ленты на фискальный накопитель.
Фискальные накопители концерна Автоматика по данным производителя совместимы с любыми моделями контрольно-кассовой техники, включенной в Госреестр и применяемыми на рынке. Емкость памяти накопителя - до 250 тысяч записей, время эксплуатации - 36 месяцев. Разработчики уверены, что их изделия обладают конкурентной ценой.
В 2019 году в компании планируют обеспечить накопителями Концерна Автоматика около 1/4 российского рынка фискальных накопителей. При необходимости, компания сможет нарастить объемы выпуска накопителей, если будет замечен рост спроса.
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Пресс-релиз Концерна Автоматика
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теги: Концерн Автоматика фискальные накопители фискальных данных
© Алексей Бойко,
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Концерн «Автоматика» увеличил объем реализации фискальных накопителей на 75%
4 февраля 2020, Пресс-релиз
За 2019 год Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех увеличил объем производства и реализации фискальных накопителей на 75% по сравнению с 2018 годом. Фискальный накопитель предназначен для криптографической защиты фискальных данных и является одним из ключевых продуктов, реализуемых Концерном в рамках стартовавшей в 2018 году программы диверсификации.
Фискальный накопитель представляет собой криптографический модуль (элементную плату) кассового аппарата, основной функцией которого является защита и шифрование всех фискальных данных, а также их хранение в электронном виде.
Продукт оснащен ключом фискального признака и имеет возможность накапливать информацию в электронном виде для дальнейшей ее передачи в Федеральную налоговую службу. Решение Концерна позволяет выполнить требования ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники», который предполагает обязательную замену электронной контрольной ленты на фискальный накопитель.
Концерн «Автоматика» является одним из крупнейших поставщиков и производителей фискальных накопителей в России. Изделия Концерна полностью совместимы с любыми моделями контрольно-кассовой техники, включенными в государственный реестр и применяемыми в настоящее время. Они способны хранить до 250 тысяч записей, рассчитаны на эксплуатацию в течение 36 месяцев и имеют конкурентную цену для рынка фискальных накопителей.
«Концерн «Автоматика» развивает высокотехнологичные решения в сфере информационной безопасности, в первую очередь, ориентируясь на потребности современного рынка. Специалисты Концерна активно работают над совершенствованием функциональных характеристик фискального накопителя, а также над увеличением объемов производства путем оптимизации логистических и производственных схем. В этом году мы планируем обеспечить потребности четверти российского рынка фискальных накопителей и постепенно наращивать объемы при условии роста потребностей рынка», - уточнил генеральный директор Концерна Владимир Кабанов.
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