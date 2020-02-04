5G: В Бельгии решили раздать временные разрешения на 3.5ГГц, чтобы не тянуть с запуском 5G

04.02.2020, MForum.ru

В Бельгии сложная ситуация с частотами. Три региона страны спорят о правилах распределения доходов между ними, а в итоге из-за этого не удалось провести аукцион по распределению частот, над организацией которого в стране начали работать еще в 2018 году. Планировалось провести частотный аукцион по распределению частот 700, 1400 МГц и 3.6-3.8 ГГц в 2019 году, но эти планы так и не были воплощены в реальность.

Дальше ждать политиков не получится, поскольку в марте 2021 года истечет срок действия лицензий GSM, выданных ранее на полосы в диапазонах 900 и 1800 МГц, а также лицензий 3G/UMTS на полосы в диапазоне 2100 МГц. Кроме того, давно пора выдать частоты операторам, которые хотят строить 5G.

В Бельгии это нельзя сделать быстро, поскольку чтобы обновить Закон об электронных коммуникациях (аналог нашего Закона о Связи), а также различные королевские указы, требуется не менее нескольких месяцев. А поскольку в Бельгии сейчас нет федерального правительства, некому принять соответствующие поправки.

В итоге регулятор BIPT принял решение рекомендовать правительству продлить на полгода существующие лицензии 2G и 3G. Регулятор уже провел соответствующие общественные консультации.

Бельгия вдобавок приближается к дедлайну, выставленному руководством Евросоюза - до 01 июля 2020 года должны быть выданы первые лицензии на развертывание сетей 5G в диапазоне 700 МГц и до 31 декабря 2020 года должно начаться распределение частот в диапазоне 3.5 ГГц. Если Бельгия не справится с этими задачами, она столкнется с процедурами, которые Еврокомиссия разработала для работы с "нарушителями".

Что же можно сделать в такой ситуации? В BIPT, ссылаясь на требования Евросоюза и на то, что соседние страны уже активно выдают лицензи и запускают сети 5G, предлагают раздать часть частот 3.5 ГГц в виде "временных лицензий". Существующий Закон об электронных коммуникациях это позволяет. Заинтересованным сторонам рекомендовано подать заявки на национальные лицензии 5G в полосе 3.5 ГГц до конца февраля. После сбора заявок, регулятор разработает процедуру выдачи национальных лицензий. Все это делается ради того, чтобы не возник значительный разрыв с запуском 5G в Бельгии и запусками в других европейских странах.

Источники: telecoms.com

Операторы Бельгии готовы к запускам 5G, если у них появятся соответствующие частоты и лицензии. В частности, Orange планирует запуск 5G на конец 2020 - начало 2021 года, Proximus - на 2020 год, а Telenet Belgium - на 2021. Планы, впрочем, могут поменяться, если чиновники все же затянут со сроками выдачи лицензий.

Ситуация с 5G в мире

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