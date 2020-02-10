5G: Нехватка частот миллиметрового диапазона может затруднить жизнь Sprint, если не произойдет слияния с T-Mobile US

10.02.2020, MForum.ru

Verizon, AT&T и T-Mobile, как ожидается, закупили значительные блоки частот в миллиметровом диапазоне частот на прошедшем в США Аукционе 103. Для Sprint это будет означать непростое будущее во всех сценариях, кроме слияния с T-Mobile.

FCC еще не назвала победителей аукциона, но известно, что продано 99,9% лицензий на общую сумму в $7.6 млрд. Распределялись частоты 37ГГц, 39ГГц и 47ГГц. Как ожидается, приоритетным для операторов окажется диапазона 39ГГц.

Аукцион 103 - это третий по-счету аукцион, проведенный FCC для распределения частот миллиметрового диапазона, и, на текущий момент, крупнейший. Для сравнения, два предыдущих аукциона, вместе дали $2.7 млрд. В Sprint решили не участвовать и в этих предыдущих аукционах, где AT&T потратила $982 млн, T-Mobile - $842, а Verizon - $520 (данные Light Reading).

Возможно, такое решение Sprint означает, что в компании настроены на слияние c T-Mobile, несмотря на то, что компании сталкиваются с проблемами в реализации этого плана. Только в этом случае неучастие в аукционах логично, поскольку это подняло бы капитализацию Sprint и подняло бы для T-Mobile US объем выплат за покупаемый актив.

Слияние, между тем, не гарантировано (но все еще вероятно). Компании ожидают вердикта федерального судьи, кроме того, слияние должна одобрить Калифорнийская комиссия по коммунальным предприятиям (California Public Utilities Commission).

Sprint снизил накал своих постоплатных рекламных акций, которые начались в конце 2018 года, и вот уже 6 кварталов подряд фиксирует отток постоплатных абонентов, сообщал The Wall Street Journal.

Без частот в миллиметровом диапазоне у Sprint будут серьезные проблемы в оказании конкурентоспособных услуг 5G.

Компания, тем не менее, ведет развертывание 5G, опираясь на имеющиеся у нее частотные ресурсы. В частности, Sprint располагает значительными ресурсами в диапазоне 2.5 ГГц, который, по-сравнению с миллиметровым диапазоном, позволяет быстро строить обширное покрытие, но с существенно более низкими пиковыми скоростями передачи данных.

Частоты миллиметрового диапазона хорошо подходят для обеспечения услуг 5G в крупных городах с высокой плотностью населения, поэтому в таких городах Sprint окажется в невыгодном положении в конкуренции с Verizon, AT&T и T-Mobile. Учитывая вдобавок и высокую долговую нагрузку Sprint, в случае, если слияние по каким-то причинам не произойдет, Sprint окажется в весьма сложной ситуации.

В этом случае, остается еще один вариант развития событий - приобретением Sprint может заинтересоваться компания Dish, если подтвердятся намерения этой компании построить автономную сеть 5G SA. В этом случае "пейзаж" сотового рынка США может заметно измениться.

Источник: businessinsider.com

Ситуация с 5G в мире

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