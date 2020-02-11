5G: Канадская Bell выбрала Nokia первым поставщиком сети 5G

MForum.ru
11.02.2020,
Bell, Канада, объявила, что выбрала Nokia "первым поставщиком" решения 5G. Само по-себе это не удивительно, поскольку Nokia и до этого была поставщиком решений сотовой связи для Bell. Также компания объявила, что готова начать предоставлять услуги 5G в городских центрах Канады, как только станет доступен выбор смартфонов 5G. Вполне очевидно, что речь идет о 2020 годе, возможно, о 2q2020 или 3q2020.
Формулировка "первым поставщиком", вероятно означает, что в Bell готовы будут приобретать также и оборудование Huawei, если правительство Канады, наконец, определится в отношении возможности для операторов закупать решения китайской компании.
Правительству Канады, как и правительствам ряда европейских стран, хочется пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, американцы оказывают значительно давление, пытаясь заставить союзников отказаться от закупок китайских решений. С другой стороны, Канада, которая давным-давно, как и многие другие, "подсела" на технологии и инвестиции китайцев, совершенно не стремится испортить с Пекином отношения. В итоге решение в отношении возможности закупок не принято до сих пор.
В Канаде Bell и Telus уже используют решения Huawei и Nokia прежних поколений для построения своих сетей. Ядро сети 4G Bell построено на базе решения Nokia.
Источник: itworldcanada.com
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теги: телеком 5G пятое поколение Канада Nokia контракты вендоры
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