Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России

MForum.ru
11.02.2020,
Компания Samsung объявила о начале продаж на российском рынке смартфонов Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite. Новинки уже доступны в официальных магазинах Samsung и у ключевых партнеров.
Samsung Galaxy S10 Lite порадует 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловой камерой с 48, 12 и 5 Мп сенсорами (основном, широкоугольном, макро), 32 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Российская цена Samsung Galaxy S10 Lite – 44 990 рублей.
Samsung Note 10 Lite отличается поддержкой цифрового пера (диагональ и разрешением экрана те же, 6,7 дюйма и 2400 х 1080 точек), использованием чипсета Exynos 9810, 128 Гб встроенной памяти, а также конфигурацией тыловой камеры, включающей в себя 3 сенсора разрешением 12 Мп. В программной части речь в обоих случаях идет об Android 10 с OneUI 2.0. Цена Samsung Note 10 Lite – 39 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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