BeeBox - новая ТВ-приставка Билайн

MForum.ru

BeeBox - новая ТВ-приставка Билайн

12.02.2020, MForum.ru

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Новая ТВ-приставка Билайн способна превратить практически любой ТВ в смарт-ТВ. Выполнена она на платформе Android TV, что позволяет скачивать в нее самые разные приложения из магазина Google Play (включая игры и образовательные приложения), поддерживает 4K Ultra HD и голосовое управление с пульта.

BeeBox - ТВ-приставка Билайн ТВ

Те, кто ей пользовался, говорят, что работает она быстро, после нажатия на кнопку переключения на другой канал не нужно ожидать несколько секунд, пока произойдет переключение.

Приобрести новинку можно в собственных салонах Билайн в Москве и С.Петербурге, цена 4.5 руб., в ближайшие месяцы купить ее можно будет и в других городах России. Покупатели приставки в течение 3 месяцев смогут пользоваться ТВ-контентом бесплатно, в рамках тарифа "Стартовый" (70+ каналов, стоимость подписки - 150 руб в месяц).

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«В конце прошлого года аудитория только обновленного OTT-сервиса (4*) «Билайн ТВ» превысила 1 млн пользователей, и она продолжает расти. При этом совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» пользователей месте с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса насчитывает свыше 2 млн пользователей».

Приставка требует интернет-подключения, причем для этого не обязательно быть абонентом Билайн, годится практически любое интернет-подключение. Телевизор может быть также практически любым, при условии, что он поддерживает подключение ТВ-приставок.

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Пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru, 2020.02.12

Море приложений с BeeBox (1*): Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play

12 февраля 2020 года, Москва – Билайн (ПАО «ВымпелКом») представляет новую ТВ-приставку BeeBox на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV (2*). Основные особенности новой приставки - возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления.

Благодаря платформе Android TV пользователи BeeBox смогут скачивать и устанавливать любимые приложения из магазина приложений Google Play на приставку и пользоваться ими на большом экране. Всего пользователям BeeBox будут доступны тысячи приложений в различных категориях (включая игры и образование). Модернизированный пульт управления предоставляет доступ к голосовому управлению. Таким образом, пользователь BeeBox получает возможность использовать основные функции Smart TV через приставку, даже если изначально у его телевизора (с технической возможностью подключения приставки) такого функционала нет.

Новую ТВ-приставку можно подключить к телевизорам, в том числе высокой четкости: она поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучание. Приставка BeeBox уже доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга в собственных салонах продаж Билайн и интернет-магазине Билайн по цене 4,5 тыс. рублей. Жители других городов России получат возможность приобрести BeeBox в ближайшие месяцы. Покупателям новой приставки предоставляется бесплатный доступ к «Билайн ТВ» на три месяца в рамках подписки на пакет «Стартовый» (3*).

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«В конце прошлого года аудитория только обновленного OTT-сервиса (4*) «Билайн ТВ» превысила 1 млн пользователей, и она продолжает расти. При этом совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» пользователей месте с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса насчитывает свыше 2 млн пользователей.

Мы тщательно изучаем потребности наших пользователей и стараемся предложить им самые актуальные решения. Развитие платформы собственных digital-решений Билайн является одним из ключевых приоритетов компании. Активный интерес к нашему ТВ-сервису со стороны абонентов Билайн, а также абонентов других операторов связи подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.

По сравнению с другими ТВ-приставками от Билайн, приставка BeeBox открывает новые возможности для наших пользователей за счет широкого спектра приложений в Google Play, что будет способствовать реализации наших планов по продолжению активного роста аудитории в 2020 году».

Обновленный сервис «Билайн ТВ» (12+) был запущен в мае 2018 года. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru .

(1*) БиБокс - ТВ-приставка от Билайн

(2*) Smart TV или «умный телевизор» - телевизор с возможностью доступа в интернет, что позволяет расширить функционал устройства (в том числе за счет установки дополнительных приложений).

(3*) Активация кода доступна покупателям до 31.12.2020 года. После трех месяцев с момента активации стоимость подписки на пакет «Стартовый» (более 70 каналов) составит 150 рублей в месяц.

(4*) Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через неуправляемую сеть Интернет (по сетям сторонних операторов связи), который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора связи.

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пресс-релиз Билайн на сайте оператора 

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теги: БиБокс ТВ-приставки Билайн ВымпелКом смарт-ТВ OTT Билайн ТВ

© Алексей Бойко, MForum.ru

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