BeeBox - новая ТВ-приставка Билайн

MForum.ru
12.02.2020,
Новая ТВ-приставка Билайн способна превратить практически любой ТВ в смарт-ТВ. Выполнена она на платформе Android TV, что позволяет скачивать в нее самые разные приложения из магазина Google Play (включая игры и образовательные приложения), поддерживает 4K Ultra HD и голосовое управление с пульта.
Те, кто ей пользовался, говорят, что работает она быстро, после нажатия на кнопку переключения на другой канал не нужно ожидать несколько секунд, пока произойдет переключение.
Приобрести новинку можно в собственных салонах Билайн в Москве и С.Петербурге, цена 4.5 руб., в ближайшие месяцы купить ее можно будет и в других городах России. Покупатели приставки в течение 3 месяцев смогут пользоваться ТВ-контентом бесплатно, в рамках тарифа "Стартовый" (70+ каналов, стоимость подписки - 150 руб в месяц).
Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:
«В конце прошлого года аудитория только обновленного OTT-сервиса (4*) «Билайн ТВ» превысила 1 млн пользователей, и она продолжает расти. При этом совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» пользователей месте с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса насчитывает свыше 2 млн пользователей».
Приставка требует интернет-подключения, причем для этого не обязательно быть абонентом Билайн, годится практически любое интернет-подключение. Телевизор может быть также практически любым, при условии, что он поддерживает подключение ТВ-приставок.
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Пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru, 2020.02.12
Море приложений с BeeBox (1*): Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play
12 февраля 2020 года, Москва – Билайн (ПАО «ВымпелКом») представляет новую ТВ-приставку BeeBox на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV (2*). Основные особенности новой приставки - возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления.
Благодаря платформе Android TV пользователи BeeBox смогут скачивать и устанавливать любимые приложения из магазина приложений Google Play на приставку и пользоваться ими на большом экране. Всего пользователям BeeBox будут доступны тысячи приложений в различных категориях (включая игры и образование). Модернизированный пульт управления предоставляет доступ к голосовому управлению. Таким образом, пользователь BeeBox получает возможность использовать основные функции Smart TV через приставку, даже если изначально у его телевизора (с технической возможностью подключения приставки) такого функционала нет.
Новую ТВ-приставку можно подключить к телевизорам, в том числе высокой четкости: она поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучание. Приставка BeeBox уже доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга в собственных салонах продаж Билайн и интернет-магазине Билайн по цене 4,5 тыс. рублей. Жители других городов России получат возможность приобрести BeeBox в ближайшие месяцы. Покупателям новой приставки предоставляется бесплатный доступ к «Билайн ТВ» на три месяца в рамках подписки на пакет «Стартовый» (3*).
Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:
«В конце прошлого года аудитория только обновленного OTT-сервиса (4*) «Билайн ТВ» превысила 1 млн пользователей, и она продолжает расти. При этом совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» пользователей месте с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса насчитывает свыше 2 млн пользователей.
Мы тщательно изучаем потребности наших пользователей и стараемся предложить им самые актуальные решения. Развитие платформы собственных digital-решений Билайн является одним из ключевых приоритетов компании. Активный интерес к нашему ТВ-сервису со стороны абонентов Билайн, а также абонентов других операторов связи подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.
По сравнению с другими ТВ-приставками от Билайн, приставка BeeBox открывает новые возможности для наших пользователей за счет широкого спектра приложений в Google Play, что будет способствовать реализации наших планов по продолжению активного роста аудитории в 2020 году».
Обновленный сервис «Билайн ТВ» (12+) был запущен в мае 2018 года. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи.
Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru .
(1*) БиБокс - ТВ-приставка от Билайн
(2*) Smart TV или «умный телевизор» - телевизор с возможностью доступа в интернет, что позволяет расширить функционал устройства (в том числе за счет установки дополнительных приложений).
(3*) Активация кода доступна покупателям до 31.12.2020 года. После трех месяцев с момента активации стоимость подписки на пакет «Стартовый» (более 70 каналов) составит 150 рублей в месяц.
(4*) Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через неуправляемую сеть Интернет (по сетям сторонних операторов связи), который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора связи.
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пресс-релиз Билайн на сайте оператора
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теги: БиБокс ТВ-приставки Билайн ВымпелКом смарт-ТВ OTT Билайн ТВ
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