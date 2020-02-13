Анонсы: Зеленый Honor 9X появился в России

13.02.2020, MForum.ru

В преддверии дня всех влюбленных на российском рынке появился новый вариант смартфона Honor 9X. Новинка отличается изумрудно-зеленым цветом корпуса, а купить ее можно будет уже с 14 февраля.

Спецификации Honor 9X включают в себя 6,59-дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек, чипсет Kirin 710F, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, всплывающий модуль фронтальной камеры и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена – 16 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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