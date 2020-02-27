Слухи: Oppo готовит к анонсу смарт-часы

MForum.ru
27.02.2020,
Если верить слухам, китайская компания Oppo готовится представить умные часы, нацеленные в премиальный сегмент. Речь может идти о прямом конкуренте Apple Watch, но с ОС Android Wear на борту.
Если фотография новинки, появившееся в социальной сети Weibo, не фейк – Oppo Watch будут оснащаться квадратными и весьма сильно изогнутым дисплеем. Насколько это будет практично, покажет время. Но даже на фото видны сильные блики, мешающие различить информацию на экране. Также по фото можно предположить, что материалом ремешка является силикон. Хотя, с учетом премиум-позиционирования, наверняка будут и другие варианты. Дата анонса не сообщается. Возможно, Oppo Watch покажут публике 6 марта, одновременно со смартфоном Find X2.
© Антон Печеровый,
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