Развитие сетей: Билайн нарастит емкость сети на Ставрополье

MForum.ru
04.03.2020,
ВымпелКом заключил соглашение о взаимодействии с правительством Ставропольского края о взаимодействии в области телекома. Соглашение, действующее до 2024 года, включает использование технологий BigData, M2M, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, ИИ и видеоанализа.
В рамках соглашения Билайн сможет участвовать в проектах Умный город и Безопасный город. Для этого планируется использовать облачные сервисы, обработку данных в ситуационных центрах, системы видеоанализа. На базе AI и BigData Билайн поможет Ставропольскому краю повысить туристическую привлекательность.
И, конечно, продолжатся работы, как по расширению зоны действия сети мобильной связи и ШПД, так и развитие и расширение покрытия.
В период с 2015 по 2020 годы, с учетом уже сделанных по 2020 год инвестиций, компания вложит в Ставропольском краю более 4 млрд рублей. По данным Вымпелком, сейчас в зоне охвата сети LTE, в зоне покрытия находится 94% населения в 301 населенном пункте. Только в период 2018-2019 емкость сети 4G выросла в 1.5 раза. В 2019-2020 годы сеть LTE Билайн в Ставропольском крае выросла в 1.5 раза, в 2020 году стройка емкости сети продолжится.
Александр Шведов, директор ПАО «ВымпелКом» по работе с государственным сектором: «Мы уверены, что сегодня критически важно не просто внедрять цифровые решения на региональном уровне, важно делать это быстро и комплексно,чтобы обеспечить максимальную экономическую, социальную и управленческую эффективность. Компетенции Билайн в использовании возможностей анализа больших данных станут основой для повышения качества жизни и безопасности граждан, решения задач регионального управления и развития коммунальной и городской инфраструктуры и хозяйства».
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пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru
Билайн поможет создать «умную городскую среду» на базе технологий BigData и AI в Ставропольском крае
4 марта 2020 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Правительство Ставропольского края заключили соглашение о взаимодействии по реализации проектов в области телекоммуникаций на территории Ставропольского края. Соглашение, действительное до 2024 года, включает использование технологий BigData, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, искусственного интеллекта и видеоанализа для развития комфортной и технологичной среды в регионе.
По условиям соглашения, Билайн будет участвовать в реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город». Для этого будут задействованы облачные сервисы и обработка данных в ситуационных центрах, системы видеоанализа, а на базе технологии искусственного интеллекта и BigData компания поможет Ставропольскому краю увеличить туристическую привлекательность и привлечь новых посетителей в регион. Соглашение также предполагает анализ миграции трудового населения и содействие в создании комфортной городской среды.
Отдельными направлениями взаимодействия станут развитие и расширение зоны действия сети на территории региона, обеспечение проводным и мобильным интернетом социально-значимых объектов.
С 2015 по 2020 год Билайн инвестирует в развитие сетевой инфраструктуры на территории Ставропольского края, с учетом планов компании на 2020 год общая сумма составит более 4 млрд. рублей. В настоящее время сеть 4G Билайн, обеспечивающая высокоскоростной интернет, доступна 94% населения Ставропольского края, проживающего в 301 населенном пункте.
Только за последние 2 года сеть 4G Билайн в Ставропольском крае увеличилась в 1,5 раза. В 2020 году Билайн продолжит увеличивать емкость сети и доступность современных цифровых сервисов для жителей региона.
Кроме того, совместно с Правительством края оператор будет участвовать в реализации проектов по наблюдению за экологической ситуацией. Планируется создание систем оповещения населения для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности населения.
Таким образом, реализация данного соглашения одновременно решает важные задачи региона по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и поддержке социально ориентированных проектов.
Александр Шведов, директор ПАО «ВымпелКом» по работе с государственным сектором: «Мы уверены, что сегодня критически важно не просто внедрять цифровые решения на региональном уровне, важно делать это быстро и комплексно, чтобы обеспечить максимальную экономическую, социальную и управленческую эффективность. Компетенции Билайн в использовании возможностей анализа больших данных станут основой для повышения качества жизни и безопасности граждан, решения задач регионального управления и развития коммунальной и городской инфраструктуры и хозяйства».
Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края: «Ставропольем взят курс на цифровизацию региона. В том числе, идёт внедрение технологий «Умного города». Уже в апреле эти механизмы в полной мере заработают в Железноводске. Также утверждён региональный паспорт проекта по цифровизации других территорий края. «Умный город» повышает эффективность управления городским хозяйством, расширяет возможности граждан влиять на эти процессы – от работы ЖКХ до систем безопасности. В этой работе для нас очень важно расширение сотрудничества с крупными телекоммуникационными компаниями. И с подписанием соглашения мы связываем большие ожидания. Будем их реализовывать на благо всех ставропольцев».
На сегодняшний день Билайн активно участвует в проектах цифровизации регионов, сотрудничая с местными органами управления, АНО «Цифровая экономика» и другими провайдерами технологических решений. Билайн и партнеры компании по цифровизации убеждены, что развитие высокотехнологичной инфраструктуры в регионах России позволит вывести на новый уровень взаимоотношения гражданин-власть, привлечь в страну отечественных и иностранных инвесторов, создать новые рабочие места, а также придать дополнительный импульс для развития малого и среднего бизнеса.
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теги: ВымпелКом Билайн развитие сетей Ставрополье Ставропольский край
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