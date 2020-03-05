5G: Фабрика Ericsson США выпустила первые базовые станции 5G

MForum.ru
05.03.2020,
Сделан очередной важный и необходимый шаг на пути к реиндустриализации США и Европы. Умная фабрика Ericsson, которая сооружается в Льюисвилле, Техас, выпустила первую базовую станцию 5G. Полностью завод будет введен в эксплуатацию в конце 2020 года.
Первым продуктом, выпущенным на заводе, стало решение Street Macro c поддержкой миллиметрового диапазона волн. Как раз такие базовые станции сейчас наиболее востребованы в США, где строят сети 5G в диапазонах, которые позволяют получить наиболее высокие скорости доступа и максимальную пропускную способность.
Фабрика также будет обеспечена покрытием 5G, что обеспечит возможность использования на ней современных автоматизированных складов, автоматизированной сборки и упаковки, обработки продуктов и автономных тележек. Как ожидается, на первом этапе персонал фабрики составит около 100 человек.
Новая Ericsson USA 5G Smart Factory - элемент глобальной стратегии поставок Ericsson, в соответствии с которой компания намерена работать в тесном контакте с клиентами, в том числе, приближая производство к крупнейшим рынкам.
Больше информации о поставщиках решений 5G
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