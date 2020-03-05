Анонсы: Realme Band представлен официально

05.03.2020, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смарт-браслета Realme Band. Новинка отличается доступной ценой (в Индии – 1499 рупий) и призвана составить конкуренцию Xiaomi Mi Band и Honor Band.

В активе Realme Band присутствует полный набор фитнес-функций, датчик частоты сердечных сокращений, а от пыли и влаги он защищен в соответствии со стандартом IP68. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 4.2, синхронизация выполняется через приложение Realme Link. Диагональ экрана 0,96'', разрешение – 160 х 80 точек.

Из особенностей отметим поддержку отображения уведомлений от популярных приложений (YouTube, Facebook и Twitter), поддержку режима «Крикет» (фишка индийского рынка, где этот спорт популярен), а также встроенный в браслет USB-коннектор для зарядки. Таким образом, подзарядить устройство можно где угодно, без необходимости носить с собой зарядный кабель. От одной зарядки АКБ емкостью 90 мАч новинка может продержаться 6...9 дней. Продажи Realme Band уже начались.