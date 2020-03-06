Анонсы: Realme 6 и 6 Pro представлены официально

MForum.ru
06.03.2020,
Портфолио бренда Realme пополнили смартфоны Realme 6 и 6 Pro. Новинка радуют стильным стеклянным корпусом и 6,5 / 6,6-дюймовым экраном разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц.
Конфигурация тыловой камеры Realme 6 представлена 4 модулями: 64 Мп основным, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп монохромным и 2 Мп для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп с углом обзора 79,3 градуса разместилась в круглом вырезе экрана.
. Также в активе в Realme 6 присутствуют чипсет MediaTek Helio G90T, 4/6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти UFS 2.1 (+слот для карт microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце.
В программной части речь идет об Android 10 с Realme UI и набором фирменных утилит. Купить Realme 6 можно будет в белом и синем цветах по цене 12999, 14999 и 15999 рупий за версии 4/64, 6/128, 8/128 Гб, соответственно. Начало продаж – 11 марта.
Realme 6 Pro обойдется несколько дороже – 16 999, 17999 и 18999 рупий за версии 6/64, 6/128 и 8/128 Гб, соответственно. Помимо чуть более крупного дисплея, этот смартфон предлагает покупателю чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, иную конфигурацию тыловой камеры (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 12 Мп с телефотообъективом, 2 Мп макро)и сдвоенную фронтальную камеру (16+8 Мп со стабилизацией UIS). Realme 6 Pro будет предложен в синем и оранжевом цветах, начало продаж – 13 марта.
© Антон Печеровый,
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