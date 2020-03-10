Анонсы: Huawei Band 4 Pro появился в России

MForum.ru
10.03.2020,
Компания Huawei объявила о начале продаж на российском рынке смарт-браслета Band 4 Pro. Новинка как обеспечивает базовую функциональность фитнесс-браслетов (контроль активности, качества сна, уведомления и т.д.), так и круглосуточный мониторинг сердечного ритма, контроль уровня насыщенности крови кислородом и может похвастаться новыми циферблатами.
В активе Huawei Band 4 Pro присутствует поддержка 11 видов тренировок, включая ходьбу, бег, езду на велосипеде, тренировки в спортзале и на открытом воздухе, плаванье в бассейне и в открытой воде, упражнения на эллиптическом и гребном тренажерах, плаванье в свободном стиле, на спине, брассом и баттерфляем. Для каждого из видов активности устройство рассчитывает пройденную дистанцию, сожженные калории и ряд специфических параметров. Кроме того, новинка может отображать проверенные профессионалами рекомендации, которые базируются на данных о физической форме и динамике ее изменения. Начало продаж на российском рынке – 12 марта, цена 3990 рублей.
© Антон Печеровый,
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