5G: Частоты под 5G распределят в Исландии. Пока что временно

11.03.2020, MForum.ru

Регулятор Исландии, PTA, заявил о планах выдачи временного разрешения на использования полос частот в диапазоне 3.6 ГГц для операторов Nova, Siminn и Vodafone. Временные лицензии будут действовать до 31.12.2021.

Возможно, регулятор предусмотрит ряд ограничений на то, какое оборудование 5G можно будет задействовать для оказания услуг в Исландии, заявило PTA. Следует ли это понимать, как намек на возможность ограничений на закупку китайских решений 5G, подобных принятым в Объединенном Королевстве? Интересно, что ранее было сообщение о том, что Huawei выступит поставщиком решения 5G для оператора Nova.

Агентство выделит следующие полосы:

100 МГц в диапазоне 3500-3600 МГц для Siminn;

100 МГц в диапазоне 3600-3700 МГц для Nova;

100 МГц в диапазоне 3700-3800 МГц для Vodafone.

В диапазоне останутся нераспределенными еще 100 МГц, которые регулятор сможет распределить позднее.

Источник: telecompaper.com

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теги: 5G пятое поколение частоты Исландия