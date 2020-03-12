B2B: Билайн подключил ГКМ к магистральной сети

MForum.ru
12.03.2020,
Билайн-Бизнес обеспечил высокоскоростной наземной линией связи одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений - Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Подключение к сети обеспечило возможность удаленного и оперативного управления строительством и производственными объектами ООО "Газпром добыча Иркутск".
Появление линии связи делает возможным развертывание на территории месторождения сети LTE, что обеспечит еще более удобные возможности доступа к сети для сотрудников предприятия и жителей прилегающих населенных пунктов, а также для транзитного транспорта, использующего автодорогу "Магистральный-Жигалово".
Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «На сегодняшний день Ковыктинское месторождение интенсивно развивается, и повышенные требования к качеству связи – просто необходимость для растущего производства. Развитие сервисов Индустрии 4.0 немыслимо без телекоммуникационной инфраструктуры с большой пропускной способностью. С появлением высокоскоростных каналов связи становится возможным развертывание концепции «Цифрового месторождения», включающей в себя промышленный интернет вещей, умное видеонаблюдение и другие высокотехнологичные сервисы».
Для предприятия сотовая связь не является основной, сотрудники компании используют различные решения профессиональной радиосвязи. Тем не менее, возможность подключения также к сети сотовой связи для них - не лишняя.
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Пресс-релиз компании Билайн
«Сила Связи»: Билайн подключил основное месторождение газопровода «Сила Сибири» к высоким скоростям LTE
12 марта 2020 года, Москва — Билайн-Бизнес, первым из российских операторов, запустил высокоскоростную линию связи для одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире – Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ).
На его основе формируется Иркутский центр газодобычи, с которого начнется подача газа по «Силе Сибири» в конце 2022 г.
Организация полноценного наземного канала высокоскоростной передачи данных обеспечила удаленное и оперативное управление ходом строительства и производственными объектами ООО «Газпром добыча Иркутск». Сотрудники месторождения получили возможность быть в постоянном контакте с родными и друзьями. В ближайшее время Билайн намерен запустить мобильную связь в стандарте LTE, что также улучшит качество связи и интернета на ГКМ.
В 2022 году месторождение планируется соединить с газопроводом «Сила Сибири». Таким образом, Билайн Бизнес рассчитывает реализовать ряд масштабных проектов, при помощи которых новые объекты крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России будут обеспечены высококачественными услугами связи.
Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «На сегодняшний день Ковыктинское месторождение интенсивно развивается, и повышенные требования к качеству связи – просто необходимость для растущего производства. Развитие сервисов Индустрии 4.0 немыслимо без телекоммуникационной инфраструктуры с большой пропускной способностью. С появлением высокоскоростных каналов связи становится возможным развертывание концепции «Цифрового месторождения», включающей в себя промышленный интернет вещей, умное видеонаблюдение и другие высокотехнологичные сервисы».
Вадим Акчурин, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск»: «Для работников ООО «Газпром добыча Иркутск» сотовая связь не определена как средство технологической связи, она не является приоритетной, а должна лишь дополнять основную. (1*) Тем не менее, мобильная связь повышает оперативность принятия решений и работы в целом.
Безусловно, за время работы Ковыктинского ГКМ для приближения данной цели сделано очень много. 2020 год стал переломным в этом вопросе. Качество мобильного интернета и связи на Ковыктинском ГКМ вышло на принципиально новый уровень. Оператором ПАО «ВымпелКом» проведена большая работа по строительству инфраструктуры современной мобильной связи и высокоскоростных каналов передачи данных на Ковыктинском ГКМ, что позволило обеспечить доступ к современной мобильной связи не только сотрудников ООО «Газпром добыча Иркутск» и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на Ковыктинском ГКМ, но и жителей прилегающих населенных пунктов района, а также транзитного транспорта, использующего автомобильную дорогу «Магистральный-Жигалово». Ввод в эксплуатацию ПАО «ВымпелКом» высокоскоростных каналов связи обеспечило повышение качества технологической связи ООО «Газпром добыча Иркутск» до уровня, позволяющего использование всего спектра сервисов связи с запасом для полномасштабного освоения Ковыктинского ГКМ».
(1*) Основная технологическая сеть связи для Ковыктинского месторождения – это радио.
Источник: moskva.beeline.ru
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теги: Билайн ВымпелКом B2B пресс-релиз
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