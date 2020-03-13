Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото

MForum.ru
13.03.2020,
Компания Samsung работает над смартфоном Samsung Galaxy M11. Модельный номер новинки - SM-M115F / DS, а в линейке Samsung она станет приемником Galaxy M10 и Galaxy M10s. Новинка засветилась у тайваньского регулятора NCC.
По имеющимся данным, Samsung Galaxy M11 получит строенную тыловую камеру, фронтальную камеру в вырезе дисплея, чипсет Snapdragon 450 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Также на фото заметен разместившийся на задней панели дактилоскопический сенсор и 3,5 мм аудиоразъем на верхнем торце. Анонс Samsung Galaxy M11 ожидается в ближайшие недели.
© Антон Печеровый,
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