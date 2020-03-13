5G: Telenor запустил коммерческое использование сети 5G в Норвегии

13.03.2020, MForum.ru

Telenor Norway сообщил о запуске с 13 марта 2020 года сети 5G в режиме коммерческой доступности в 9 городах Норвегии.



Тронхейм, Норвегия

В ноябре 2018 года компания запустила пилотный проект 5G в городе Kongsberg. Испытания продолжались до лета 2019 года. Масштаб их был весьма скромным, тестировались услуги FWA (фиксированного беспроводного доступа). В январе 2019 года стало известно, что оператор договорился с Ericsson и Nokia о модернизации решения ядра сети в Норвегии (а также в Швеции и Дании), с тем, чтобы оно могло поддерживать работу сети 5G.

Также компания договорилась о запуске нового пилотного проекта, начиная с 2q2019 на базе решения Ericsson. В сентябре 2019 года начались тесты 5G в штаб-квартире компании в Fornebu, c октября - в городе Svalbard. В декабре 2019 года компания объявила о выборе Ericsson поставщиком решения 5G. Ericsson обеспечит поставки решений 5G и для конкурента - компании Telia.

Что известно о запущенной сети 5G Telenor Norway.

Сеть запущена в центре Осло, в аэропорте Fornebu и в города Bodo, а также в таких городах, как Kongsberg, Elverum, Askvoll, Svalbard, Kvitfjell, Heroya, Froya. В Trondheim развернуто 38 базовых станций 5G "в коллаборации" с Ericsson.

На 2020 год компания наметила расширение сети 5G в Осло, а также запуски 5G в Бергене, Stavebger и Sandnes. В 2021 году оператор планирует проапгрейдить до 5G порядка 2 тысяч базовых станций, а в следующие 4-5 лет - еще 8500.

Для развития сети 5G оператор располагает полосой частот в диапазоне 3.5 ГГц. Также с 1 ноября 2019 года оператор может использовать для 5G частоты диапазона 700 МГц.

Источники: telecompaper.com ; mforum.ru

----

Все о внедрениях 5G в мире

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: 5G пятое поколение Норвегия Ericsson