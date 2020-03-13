5G: Португалия планирует второй 5G аукцион в 2023 году

MForum.ru
13.03.2020,
Кроме запланированного на апрель 2020 года частотного аукциона 5G, есть высокая вероятность того, что регулятор телекома Португалии Anacom также проведет еще один частотный аукцион, в 2023 году.
Если в 2020 году планируется выделить под 5G частоты 700 МГц и 3.6 ГГц, то распределение частот в диапазоне 26 ГГц может состояться в 2023 году.
Источники: telecompaper.com ; фото Pixabay
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теги: 5G пятое поколение частоты частотные аукционы
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