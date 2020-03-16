Анонсы: Huawei P40 Lite и P40 Lite E появятся в России

MForum.ru
16.03.2020,
Компания Huawei объявила подробности российского релиза смартфонов Huawei P40 Lite и P40 Lite E. Начало предзаказа – 20 марта 11:00 по московскому времени. В роли подарка за предварительный заказ выступает HUAWEI Band 4 и HUAWEI Band 4 Pro, соответственно.
Huawei P40 Lite E оценен в 12 990 рублей. Набор спецификаций этой новинки включает в себя 6,39-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1560*720 точек), 8-ядерный процессор, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, АКБ емкостью 4000 мАч, 8 Мп фронтальную камеру, а также строенную тыловую камеру в конфигурации 48 + 8 + 2 Мп.
Huawei P40 Lite обойдется в 19 990 рублей. Характеристики этой новинки включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310х1080 пикселей, 8-ядерный процессор, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (48 + 8 + 2 + 2 Мп), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4200 мАч.
© Антон Печеровый,
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