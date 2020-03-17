Роуминг: МегаФон увеличил пакеты звонков и интернета в европейском роуминге

17.03.2020, MForum.ru

В сложившейся ситуации особенно важно оставаться на связи с близкими. В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в связи для тех, кто сейчас находится в Европе выросла. Зачастую нужно сделать немало звонков для решения вопроса о возвращении домой, обращаться и в официальные службы, и к авиакомпаниям и туроператорам.

МегаФон в этой непростой ситуации идет навстречу абонентам - оператор наращивает объемы услуг в рамках пакета "Роуминг, гудбай!". Причем отнюдь не косметически - с сегодняшнего дня и по 31 марта объем голосовых вызовов увеличивается втрое - с 60 до 180 минут в день. Пакет интернета в "Роуминг, гудбай! - 1 ГБ.

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Пресс-релиз "МегаФон" через MForum.ru

МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге

МегаФон временно увеличивает количество бесплатных минут, доступных абонентам с подключённой услугой роуминга. В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла. В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров.

С 17 марта 2020 года объём голосовых вызовов в рамках пакета Роуминг, гудбай! увеличивается в три раза с 60 до 180 минут в день. Также абонентам доступен 1 ГБ интернета. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года.

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