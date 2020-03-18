Акции: МегаФон предлагает бизнесу бесплатное решение для проведения вебинаров и видеоконференций

MForum.ru

Акции: МегаФон предлагает бизнесу бесплатное решение для проведения вебинаров и видеоконференций

18.03.2020, MForum.ru

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МегаФон открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса на ближайший месяц. Это позволит бизнесу оставаться на связи с сотрудниками в условиях карантина и вынужденного перехода на дистанционную работу.

Платформа для онлайн видеоконференции работает сразу после подключения. Услуга доступна с любого устройства без регистрации, она не требует установки дополнительного программного обеспечения. Не требуются услуги технических специалистов компании, не растет на них нагрузка.

Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек, показывать на экране видео, сохранять видеозаписи видеоконференции в формате HD, чтобы их можно было посмотреть или скачать в дальнейшем.

Платформа для проведения вебинаров позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD-качестве. Аудитория - до 100 человек. Подключаться можно через веб-браузер с любого компьютера. Приглашение к участию можно направить по SMS. Платформа позволяет участникам обмениваться файлами, проводить опросы и голосования.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Решили воспользоваться предложением? Как это сделать.

Действующим клиентам МегаФона достаточно обратиться к своему менеджеру, а новым желающим нужно оставить заявку на сайте компании. Специалисты МегаФона обещают проконсультировать представителей бизнеса, как оперативно настроить внутренние системы для работы в текущих условиях, какие решения можно при этом использовать.

Облачное решение Virtual Desctop Infrastructure (VDI) сейчас является одним из самых популярных, поскольку позволяет получить удаленный доступ к рабочему месту и к информационным системам компании. Плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочик мест. Процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов МегаФона не более 3 дней, а организация безопасного доступа к рабочим места - несколько минут.

Еще одна актуальная тема - возможность создания собственной горячей линии для выстраивания коммуникаций с клиентами. Это может быть нужно и компаниям, и госучреждениям. МегаФон предлагает услугу "Звездный номер". Это короткий номер со звездочкой, он доступен для звонка из любого региона России. В отличие от традиционных, его легко запомнить, позвонить на него можно с номера любого мобильного оператора.

О других сервисах для B2B-партнеров - на сайте МегаФон.

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теги: МегаФон акции

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