Анонсы: Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в России

27.03.2020, MForum.ru

Компания Huawei официально анонсировала три новых смартфона серии P40, для из которых уже доступны в нашей стране для предварительного заказа.

В активе Huawei P40 присутствует 6,1-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 точек, чипсет Huawei Kirin 990, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп + 8 Мп телефото + 16 Мп широкоугольная), 32 Мп фронтальная камера с вспомогательной 3D-камерой, NFC и аккумулятор емкостью 3800 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт.

Отличиями Huawei P40 Pro стала улучшенная камера (вместо 8 Мп телефото используется 12 Мп, вместо 16 Мп широкоугольной – 40 Мп с аналогичным объективом, а также добавился ToF-сенсор), более крупный дисплей (6,58 дюймов при разрешении 2640 x 1200 точек) и аккумулятор емкость 4200 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40W и быстрой беспроводной зарядкой.

Прием предварительных заказов на Huawei P40 и P40 Pro начнется 2 апреля по цене 49 990 и 69 990 рублей, соответственно. Бонусом за предварительный заказ станут TWS-наушники FreeBuds 3. Первая партия устройств будет доступна клиентам уже 10 апреля.