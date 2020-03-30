Анонсы: Honor 8A Prime доступен в России

30.03.2020, MForum.ru

В России начались продажи смартфона Honor 8A Prime. Новинка позиционируется как компактное устройство с полным набором важных функций.

В активе Honor 8A Prime присутствуют 6,09-дюймовый FullView дисплей разрешением 1560x720 точек с U-образным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio P35, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+ слот microSD), 13 Мп тыловая камера и аккумулятор емкостью 3020 рублей. Отдельно отметим поддержку NFC и разместившийся на задней панели дактилоскопический сенсор. Выпускаться новинка будет в изумрудно-зеленом, полуночном черном и синем цветах. Цена – 9990 рублей, в качестве подарка можно получить беспроводной монопод-штатив, смарт-браслет Honor Band 4 Running или наушники Honor Sport.