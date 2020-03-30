5G: Операторы Венгрии потратят на частоты 5G до $400 млн

MForum.ru
30.03.2020,
Magyar Telekom, Vodafone Hungary и Telenor Hungary потратят 128,5 млрд форинтов ($400 млн) на приобретение лицензий на частоты 5G, выигранных в ходе аукциона, завершившегося на днях.
Национальный регулятор NMHH открыл торги 11 марта, продолжались они до 26 марта. В ходе аукциона разыгрывались лицензии на использование частот в диапазонах 700 МГц, 2100 МГц и 3600 МГц в течение ближайших 15 лет.
Что купили операторы?
Magyar Telekom приобрела два блока частот по 10 МГц в полосах 700 МГц и 2100 МГц, а также 120 МГц (!!) в диапазоне 3600 МГц. Оператору это будет стоить HUF54.2 млрд, которые предстоит выплатит в 2q2020. Сразу после получения лицензий оператор планирует начать "плавный запуск" 5G.
Vodafone выплатит два блока по 10 МГц в диапазоне 700 МГц, 5 МГц в 2100 МГц и 50 МГц в диапазоне 3600 МГц.
Telenor смог приобрести два блока по 5 МГц в 700 МГц и 140 МГц (!!) в 3600 МГц.
Регулятор отмечает интенсивную конкуренцию за частоты 700 МГц, которыми операторы смогут начать пользоваться с 6 сентября 2020 года.
Операторы смогут продлить срок действия лицензий еще на 5 лет, но за это придется заплатить дополнительно.
Регулятор Венгрии не обременял лицензии 5G требованиями по обеспечению покрытия, но просит операторов устанавливать 5G в том числе в зонах, имеющих высокое социальное значение, как-то: больницы, кампусы и основные транспортные маршруты.
Следует отметить, что регулятор Венгрии проявил немалую гибкость для того, чтобы провести частотный аукцион в условиях вспышки Covid-19, когда в ряде других стран аналогичные аукционы переносят на более поздние сроки, как в США и Франции.
В Венгрии, как видим, операторам не предложили создавать колхоз "единого инфраструктурного", а, напротив, предоставили возможность покупки полос частот от 50 МГц до 140 МГц в "золотом" частотном диапазоне 3.6 ГГц.
Источник: mobileworldlive.com, на фото - Будапешт, Венгрия, источник: Pixabay.
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Ситуация с 5G в различных странах мира
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теги: пятое поколение 5G частоты частотные аукционы
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