Анонсы: Vivo V19 представлен официально

07.04.2020, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон V19, оснащенный QUAD-камерой на задней панели и сдвоенной фронтальной камерой. Основа аппаратной платформы Vivo V19 – чипсет Snapdragon 712 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти.

Диагональ SuperAMOLED-экрана Vivo V19 составляет 6,44 дюйма, разрешение FullHD+. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины. Есть несколько расширенных функций для фотосъемки, таких как Super Night Mode от Vivo. Фронтальная камера представлена связкой 32 и 8 Мп сенсоров. Для питания новинки используется АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также отметим игровые функции, такие как Vivo Multi Turbo 3.0, включая оптимизированное сенсорное управление и повышение стабильности FPS на 78,05%. Цена и срок релиза пока не объявлены.