MForum.ru
10.04.2020,
Samsung представила ряд своих моделей серии Galaxy A 2020 модельного года для рынка США. В том числе Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G, получившие поддержку мобильных сетей нового поколения. В США начало продаж Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G намечено на лето текущего года.
Samsung Galaxy A71 5G - обновленная версия Galaxy A71, который был анонсирован ранее в этом году. За исключением 5G-чипа Exynos 980 основные спецификации Galaxy A71 5G аналогичны базовой модели. В активе Galaxy A71 5G присутствуют 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением FHD+ с круглым вырезом под фронтальную камеру, QUAD-камера на задней панели (64+12+5+5 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Samsung Galaxy A51 отличается чуть более компактным экраном (6,5 дюйма вместо 6,7 дюйма), тыловой камерой (основной сенсор 48 Мп, а не 64 Мп) и мощностью АКБ и быстрой зарядки (4000 мАч,15 Вт).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M11 представлен официально / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A31 представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Oppo A52 и A92 получат чипсет Snapdragon 665 и дисплей FullHD+ / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Oppo Ace 2 показался на тизерах / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Meizu 17 / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: TCL Movetime Kids Watch MT43K – функциональные смарт-часы для детей / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X2 Lite / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: TCL 10 Pro, 10 5G и 10L получили QUAD-камеры и экраны HDR10 / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V19 представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 сочетает Snapdragon 665 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Band представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro доступы в России / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Planet Astro Slide – QWERTY-слайдер с 48-Мп камерой / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M11 представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30S представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Honor 9A представлен официально / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Prime доступен в России / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в России / MForum.ru