Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G

10.04.2020, MForum.ru

Samsung представила ряд своих моделей серии Galaxy A 2020 модельного года для рынка США. В том числе Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G, получившие поддержку мобильных сетей нового поколения. В США начало продаж Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G намечено на лето текущего года.

Samsung Galaxy A71 5G - обновленная версия Galaxy A71, который был анонсирован ранее в этом году. За исключением 5G-чипа Exynos 980 основные спецификации Galaxy A71 5G аналогичны базовой модели. В активе Galaxy A71 5G присутствуют 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением FHD+ с круглым вырезом под фронтальную камеру, QUAD-камера на задней панели (64+12+5+5 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Samsung Galaxy A51 отличается чуть более компактным экраном (6,5 дюйма вместо 6,7 дюйма), тыловой камерой (основной сенсор 48 Мп, а не 64 Мп) и мощностью АКБ и быстрой зарядки (4000 мАч,15 Вт).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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