B2B: В Билайн бизнес освоили общение с клиентами через WhatsApp

MForum.ru
13.04.2020,
В кризис, связанный с пандемией ковида-2019, мессенджеры одержали полную победу над любыми другими каналами сообщения, показав себя как наиболее востребованная и при этом остающаяся работоспособной в любой ситуации услуга. Стоит ли удивляться, что вот уже и бизнес-подразделения операторов сотовой связи все активнее переходят к официальному взаимодействию с клиентами через мессенджеры?
Традиционно в Билайн с клиентами работали (и работают) по телефону и через электронную почту. В 2020 году, в эпоху расцвета Telegram и WhatsApp, Discord и Zoom классические каналы коммуникации выглядят архаично и не во всех случаях соответствуют интересам клиентов. В Билайн Бизнес отвечают на этот челлендж - теперь существующие и потенциальные клиенты могут получать консультации по продуктам, подключенным сервисам, включая информацию о состоянии своего счета, в популярном мессенджере WhatsApp.
Такое взаимодействие удобно клиентам, особенно когда они находятся в дороге или на рабочей встречи. Те, кто в роуминге, смогут сэкономить на связи, работая через местное интернет-соединение. Кроме того, давайте признаемся себе в том, что выросло целое поколение людей, которые просто не любят общаться по телефону, предпочитая текстинг другим видам общения.
Отвечая на все эти запросы рынка, в Билайн начали работать с бизнес-клиентами по WhataApp.
Подключение к WhataApp Business API реализовано через сервис провайдера Infobip, задействована чат-платформа Conversations этой компании, что позволяет специалистам Билайн Бизнес работать с поступающими сообщениями, в том числе, отвечать на них, в режиме реального времени. Благодаря такому сотрудничеству, в Билайн не тратили времени на интеграцию WhatsApp Business API cо своей чат-платформой, что позволило запустить канал в работу через два месяца после выбора провайдера.
Пока что канал поддержки в WhatsApp работает в тестовом режиме. Зайти можно, например, c этой страницы.
По итогам тестирования в Билайн возможно примут решение о том, чтобы сделать поддержку через WhatsApp доступной для всех пользователей.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:
«Наша компания стремится облегчить потенциальным и действующим клиентам возможности коммуникаций с нами как поставщиком услуг. По мере развития текущей ситуации – когда качество дистанционного обслуживания становится очень критичным – Билайн предлагает новые способы поддержки своих клиентов, улучшает сервис и делает ставку на современные технологии и IT-решения, вводя дополнительные каналы коммуникации. Для нас важно не только увеличить поток входящих обращений, но и повысить лояльность действующих пользователей. Не всем клиентам удобно общаться по телефону. Они не хотят тратить время на дозвон до операторов или отправку заявок через сайт. Благодаря WhatsApp пользователи получают ответы на свои вопросы в фоновом режиме, не отвлекаясь от основной деятельности».
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теги: Билайн ВымпелКом B2B WhatsApp
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