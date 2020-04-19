Кризис: Пугающая динамика числа подключений к сетям сотовой связи в Китае

19.04.2020, MForum.ru

Крупнейший оператор сотовой связи мира, China Mobile в конце марта представил странные данные по итогам февраля 2020 года. Согласно официальной статистике оператора, число мобильных подключений к этой крупнейшей в Китае сети сократилось разом более, чем на 7 млн.

Чем объяснить такой внезапный и гигантский скачок, ведь обычно у China Mobile наблюдался плавный рост абонбазы из месяца в месяц? В частности, в декабре 2019 года компания декларировала прирост в 3,732 млн пользователей.

Напрашивается три возможных варианта трактовки событий.

1. Первый, невероятный. В China Mobile внезапно решили актуализировать абонбазу. И вычистили из нее все неактивные аккаунты. Против этой гипотезы и то, что в январе также был зафиксирован спад, пусть не такой значительный, но все же 0.86 млн - тоже немало. Обычно базу в два приема не чистят.

Кроме того, аналогичное резкое сокращение абонбазы демонстрирует и отчетность другого китайского оператора - China Telecom.

А значит, это не чистка базы и не переток абонентов к другому оператору. Более того, мы видим, что к сети China Telecom в феврале активно подключались - добавилось 0.33 млн абонентов. Но при этом общий размер абонбазы сократился на 5.17 млн за месяц, то есть было отключено 5.6 млн симок.

Всего в Китае три оператора, может быть все разом решили перейти в сеть China Unicom? Нет.

2. Второй, наиболее вероятный. Миллионы людей в Китае, оказавшись в ситуации карантина, лишились работы. И малый бизнес, в котором заняты сотни миллионов людей, массово начал отключать неиспользуемые бизнес-номера, чтобы снизить издержки. А может быть и крупный тоже? Впрочем, нет, крупный, скорее всего, просто договорился бы с оператором о скидках или отмене оплаты временно неиспользуемых номеров из-за форс-мажорных обстоятельств.

3. Третий, конспирологический. В Китае умерло вовсе не 3300 человек, как заявляет официальная (коммунистическая) статистика, а несколько миллионов, возможно, более 10 млн? И отражение этого мы сейчас и наблюдаем в цифрах оператора. Конечно, этот вывод самый невероятный и неприятный, поэтому мы не станем его рассматривать всерьез? Но этот вариант объяснил бы беспримерные карантинные меры, которые были предприняты властями страны. Потому что 3300 смертей вряд ли их могут объяснить...

За цифрами из Китая стоит понаблюдать. Если речь идет о втором варианте, то уже в ближайшие месяцы абонентская база China Mobile и ее конкурентов начнет быстро восстанавливаться, расти примерно на 3-5 млн человек в месяц. А вот если нет...

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теги: число подключений статистика Китай