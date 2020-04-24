Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380

MForum.ru
24.04.2020,
Портфолио смартфонов iQOO пополнила модель Neo3, базовая версия (6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти UFS 3.1) которого обойдется в 2698 юаней. Причем речь идет о смартфоне на базе чипсета Snapdragon 865 и дисплеем с частотой обновления 144 Гц.
Любители ОЗУ большого объема могут приобрести версию 12/128 Гб за 3298 юаней. Варианты 8/128 и 8/256 Гб оценены в 2998 и 3398 юаней. Среди плюсов новинки производитель упоминает систему охлаждения нового поколения (заявлено снижение нагрева на 10 градусов). Диагональ дисплея новинки составляет 6,57 дюйма, разрешение – FullHD+. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного, 8 Мп сверхширокоугольного и вспомогательного сенсора разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Питается iQOO Neo3 от АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой iQOO UI. Начало продаж на китайском рынке – 29 апреля.
© Антон Печеровый,
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