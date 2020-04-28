Контракты: Nokia заключила контракт с Bharti Airtel на 1$ млрд

MForum.ru

Контракты: Nokia заключила контракт с Bharti Airtel на 1$ млрд

28.04.2020, MForum.ru

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Nokia подписала рамочный договор с оператором Bharti Airtel на развертывание решения Nokia Single RAN (SRAN) на всей территории страны. В официальном пресс-релизе сумма сделки не сообщается, но по данным неназванных источников telecoms.com, речь идет о сумме в $1 млрд.

 

Решение Single RAN компании Nokia состоит из аппаратной части и софта для создания сотовых сетей 2G, 3G, 4G (TD-LTE и FDD LTE), а также 5G. В 22 "телеком-округах" Индии в ближайшие 3 года будет развернуто порядка 300 тысяч передатчиков. То есть один радиопередатчик обойдется оператору примерно в $3 тыс.

Для Nokia заключение этого договора вдвойне важно после проигрыша контрактов на рынке Китая.

На рынке Индии сейчас идет жесткая конкуренция вендоров за внимание операторов. В гонке участвуют и китайские поставщики, но их шансы на победу тают с каждым днем, в Индии не принимают радикальных мер, но явно не рвутся спонсировать потенциального противника, покупая у него решения 5G. Разумеется, соображения национальной безопасности будут приниматься в расчет, и китайское оборудование вряд ли окажется желанным в сетях 5G Индии. Впрочем, в Индии китайским вендорам разрешили участвовать в тестах 5G, поэтому дверь возможно закрыта еще не полностью.

Традиционно активны на рынке Ericsson и Huawei. А потенциально освобожденные от Huawei и ZTE места постарается занять Samsung, который тесно работает с Reliance Jio.

Подробнее о ситуации 5G в разных странах

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теги: контракты Индия 5G Nokia пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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