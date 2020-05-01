5G: Австралийская Telstra развернула 5G SA, но пока что не в коммерческом режиме

01.05.2020, MForum.ru

Telstra, Австралия, заявляет что стала одним из первых операторов в мире, развернувшим автономную сеть 5G SA, после обновления всей RAN.

Для этого компания Telstra заключила соглашение с Ericsson. Соглашение подразумевает не только проведение апгрейда сети, но также тестирование совместимых устройств. Сеть 5G SA еще не запущена в коммерческую эксплуатацию, как ожидается, это случится ближе к концу 2020 года.

Ericsson развернула облачное ядро 5G, достаточное, чтобы справиться с обслуживанием трафика 5G SA. Архитектура строится вокруг услуг, что позволяет значительно проще и дешевле запускать новые услуги и решения.

Telstra развернула сеть 5G NSA на Золотом побережье в 2018 году, тогда началось тестирование устройств. В мае началось коммерческое оказание услуг на базе сети 5G NSA. В июле 2019 года сеть провела вызов 5G SA в полосе 3.6 ГГц. У компании есть полоса 50-80 МГц в зависимости от региона в диапазоне 3.5 ГГц.

Конкурент, Optus, начал коммерческую эксплуатацию сети 5G в ноябре 2019 года, на полгода позднее, чем Telstra. Поставщиками решений 5G для Optus выступают Ericsson и Nokia. Компания располагает полосами в диапазоне 3.5 ГГц, в качестве опорного канала используется 2.3 ГГц.

Vodafone Hutschison Australia все еще находится в процессе подготовки к запуску сети 5G на базе радиоподсистемы Nokia. Ожидается, что этот процесс ускорится после того, как произойдет запланированное слияние с TPG Telecom.

Китайские вендоры в Австралии находятся в том же положении, что и в США, так что этот рынок достался Ericsson и Nokia.

По информации: MForum.ru и mobileworldlive.com

----

Подробнее о ситуации 5G в разных странах

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко. Анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime

теги: Австралия 5G SA Telstra Ericsson пятое поколение