5G: Австралийская Telstra развернула 5G SA, но пока что не в коммерческом режиме

MForum.ru
01.05.2020,
Telstra, Австралия, заявляет что стала одним из первых операторов в мире, развернувшим автономную сеть 5G SA, после обновления всей RAN.
Для этого компания Telstra заключила соглашение с Ericsson. Соглашение подразумевает не только проведение апгрейда сети, но также тестирование совместимых устройств. Сеть 5G SA еще не запущена в коммерческую эксплуатацию, как ожидается, это случится ближе к концу 2020 года.
Ericsson развернула облачное ядро 5G, достаточное, чтобы справиться с обслуживанием трафика 5G SA. Архитектура строится вокруг услуг, что позволяет значительно проще и дешевле запускать новые услуги и решения.
Telstra развернула сеть 5G NSA на Золотом побережье в 2018 году, тогда началось тестирование устройств. В мае началось коммерческое оказание услуг на базе сети 5G NSA. В июле 2019 года сеть провела вызов 5G SA в полосе 3.6 ГГц. У компании есть полоса 50-80 МГц в зависимости от региона в диапазоне 3.5 ГГц.
Конкурент, Optus, начал коммерческую эксплуатацию сети 5G в ноябре 2019 года, на полгода позднее, чем Telstra. Поставщиками решений 5G для Optus выступают Ericsson и Nokia. Компания располагает полосами в диапазоне 3.5 ГГц, в качестве опорного канала используется 2.3 ГГц.
Vodafone Hutschison Australia все еще находится в процессе подготовки к запуску сети 5G на базе радиоподсистемы Nokia. Ожидается, что этот процесс ускорится после того, как произойдет запланированное слияние с TPG Telecom.
Китайские вендоры в Австралии находятся в том же положении, что и в США, так что этот рынок достался Ericsson и Nokia.
По информации: MForum.ru и mobileworldlive.com
----
Подробнее о ситуации 5G в разных странах
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко. Анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime
теги: Австралия 5G SA Telstra Ericsson пятое поколение
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
29.04. [Новости компаний] 5G: True Corp Thailand выбрал решение Ericsson 5G RAN / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] 5G: Нидерландский оператор VodafoneZiggo запустил 5G / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Контракты: Nokia заключила контракт с Bharti Airtel на 1$ млрд / MForum.ru
27.04. [Новости компаний] Рекорды: 5G поднимается на Эверест / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S появились в России / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9S появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 получил АКБ 5000 мАч и 128 Гб памяти / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme X50m 5G представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Hisense F50 – 5G-смартфон на чипсете UNiSoC / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch GT 2 в белом и каштановом доступны в России / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Realme X3 отметился в TENAA / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5310 появился в России / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A92s представлен официально / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс Nubia Red Magic 5G / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2020 представлен официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально / MForum.ru