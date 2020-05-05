MForum.ru
05.05.2020,
Известный искатель утечек Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился информацией о смартфоне Huawei Y6P, анонс которого ожидается уже в ближайшее время.
Ожидается, что новинка будет оснащаться дисплеем разрешением 1600х720 точек, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), а также АКБ емкостью 5000 мАч. Тыловая камера будет строенной, в конфигурации 13+5+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора и ОС Android 10 из коробки. Цена и сроки релиза пока не называются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
04.05. [Новости компаний] Отгрузки: По оценкам IDC глобальные отгрузки смартфонов в 1q2020 снизились на 11,7% / MForum.ru
04.05. [Новости компаний] 5G: China Mobile включила базовую станцию 5G на высоте 6500 метров на Эвересте / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Контракты: Nokia заключила контракт с Bharti Airtel на 1$ млрд / MForum.ru
27.04. [Новости компаний] Рекорды: 5G поднимается на Эверест / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Huawei Y9S готовится к релизу / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о бюджетном смартфоне Huawei Y6P / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Подтверждены интересные детали о Meizu 17 / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S появились в России / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9S появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 получил АКБ 5000 мАч и 128 Гб памяти / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme X50m 5G представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Hisense F50 – 5G-смартфон на чипсете UNiSoC / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch GT 2 в белом и каштановом доступны в России / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Realme X3 отметился в TENAA / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5310 появился в России / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A92s представлен официально / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс Nubia Red Magic 5G / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ представлены официально / MForum.ru