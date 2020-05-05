Слухи: Появились подробности о бюджетном смартфоне Huawei Y6P

05.05.2020, MForum.ru

Известный искатель утечек Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился информацией о смартфоне Huawei Y6P, анонс которого ожидается уже в ближайшее время.

Ожидается, что новинка будет оснащаться дисплеем разрешением 1600х720 точек, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), а также АКБ емкостью 5000 мАч. Тыловая камера будет строенной, в конфигурации 13+5+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора и ОС Android 10 из коробки. Цена и сроки релиза пока не называются.