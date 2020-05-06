5G: Vodacom запустил сеть 5G в Южной Африке

06.05.2020, MForum.ru

Южноафриканский оператор Vodacom объявил о начале подключений к сети мобильной связи 5G в Йоханнесбурге, Претории и Кейптауне. Постепенно сеть охватит и другие регионы страны. Возможны подключения к сети, как в мобильном режиме, так и в режиме фиксированного доступа.

Пока что запущено всего 20 базовых станций 5G, две из которых - в Кейптауне. Все клиенты Vodacom могут получить доступ к услуге 5G, если располагают соответствующими устройствами и находятся в зоне покрытия новой сети.

Vodacom недавно получил во временное пользование частоты, что должно помочь жителям страны пережить эпидемию. В частности, были выделены 50 МГц в диапазоне 3.5 ГГц, их и задействовали для сети 5G. Запуская услуги на базе сети 5G, в Vodacom надеются хотя бы немного разгрузить сеть 4G/LTE, которая сейчас сталкивается с 40%-ным ростом мобильного трафика. Непросто приходится и фиксированной сети оператора - в ней трафик вырос на 250%.

Пока что услуги 5G будут предоставляться по тарифам сети 4G/LTE, но в дальнейшем в Vodacom надеются монетизировать возможности сети 5G с помощью специальных тарифов, которые пока что не анонсированы. Пустые надежды?

"Первую сеть" 5G в Южной Африке уже запускали, еще в марте 2019 года. Тогда о запуске объявил Rain, задействовавший решение Huawei 5G в диапазоне 3.6 ГГц. Впрочем, запуск был очень скромным - несколько базовых станций в "ключевых районах Йоханнесбурка". Поставщиком решения 5G в дальнейшем был выбрана Nokia. В распоряжении оператора - частоты 3.5 ГГц.

Также готовится к запуску сеть 5G MTN South Afrika, оператор заключил соглашение с Ericsson на поставку решения 5G, но торопиться не собирается - запуск произойдет в период от 2020 до 2022 года.

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теги: Южная Африка 5G 3.5ГГц Vodacom пятое поколение