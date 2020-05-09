Анонсы: Huawei P Smart 2020 с сервисами Google представлен официально

09.05.2020, MForum.ru

Компания Huawei объявила о доступности на рынке Европы смартфона P Smart 2020. Важной особенностью новинки является поддержка сервисов Google. Начало продаж намечено на 17 мая, цена составит 199 евро.

Внутри Huawei P Smart 2020 нашлось место для 6,21-дюймового дисплея разрешением FullHD+, чипсета Kirin 710F, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенной тыловой камере в конфигурации 13+2 Мп, 8 Мп фронтальной камере, а также АКБ емкостью 3400 мАч. Также отметим поддержку NFC и дактилоскопический сенсор на задней панели. Купить Huawei P Smart 2020 можно будет в черном, зеленом и голубом цветах, в качестве подарка за предзаказ выступает Bluetooth-динамик.