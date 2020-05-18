Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой

MForum.ru
18.05.2020,
Серию P40 от компании Huawei пополнил смартфон Huawei P40 Lite 5G. Как несложно догадаться по названию, его отличительная особенность – поддержка 5G-сетей. Основа аппаратной платформы новинки – чипсет Kirin 820, который ранее был использован в Honor 30S.
Спецификации Huawei P40 Lite 5G включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп портретная) на задней панели, 16 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC и АКБ ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Продажи новинки начнутся 2 июня, цена – 400 евро. Выпускаться Huawei P40 Lite 5G будет в черном, серебристом и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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