Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой

18.05.2020, MForum.ru

Серию P40 от компании Huawei пополнил смартфон Huawei P40 Lite 5G. Как несложно догадаться по названию, его отличительная особенность – поддержка 5G-сетей. Основа аппаратной платформы новинки – чипсет Kirin 820, который ранее был использован в Honor 30S.

Спецификации Huawei P40 Lite 5G включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп портретная) на задней панели, 16 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC и АКБ ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Продажи новинки начнутся 2 июня, цена – 400 евро. Выпускаться Huawei P40 Lite 5G будет в черном, серебристом и зеленом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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