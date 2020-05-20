Развитие сетей: Билайн сообщает о модернизации мобильной сети в Санкт-Петербурге и ЛО

20.05.2020, MForum.ru

Компания плотно занялась обновлением сети в регионе во втором полугодии 2017 года. Программа модернизации подразумевала не только замену устаревшего оборудования, но также сооружение 2 тысяч новых базовых станций LTE и 1,6 тысяч баз 2G/3G.

Проведенные работы позволили провести рефарминг частот 1800 МГц - высвобожденные частоты теперь переиспользованы сетью LTE, запущена поддержка агрегации частот диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц, что позволило существенно нарастить доступные пиковые скорости мобильного интернета в сети 4G компании в регионе.

Компания заявляет о росте качества передачи голосовых услуг. Выросла зона охвата сети LTE, на сегодня мобильный интернет 4G доступен 96% клиентов оператора в регионе. Выросла емкость и устойчивость работы сети, улучшилось проникновение сигнала в помещения. Для 80% пользователей терминалов LTE доступны средние скорости, позволяющие просматривать видео контент в HD-режиме.

«Наша сеть подготовлена к росту нагрузки и к внедрению новых технологий. Инвестируя в строительство и модернизацию, мы инвестируем в лояльность наших клиентов. Обновления сети прошли серьезную проверку - проведенные работы позволили справится с резким ростом голосового и интернет-трафика после перехода петербуржцев, и жителей Ленобласти на самоизоляцию. Мы продолжим делать ставку на качество и надежность наших услуг и уже приступили к новому этапу развития сети – масштабному проекту «СуперСити»» - прокомментировал Дмитрий Глотов, директор региона Запад компании «ВымпелКом».

С 2020 года Билайн приступил к реализации нового инфраструктурного проекта в регионе - это уже известный нам по Москве проект "СуперСити". Проект продолжительностью в 2 года подразумевает дополнительное строительство во всех новостройках С.Петербурга и новый этап развития сети в ЛО. В местах концентрации трафика будет задействована технология Massive MIMO.

Улучшения коснуться качества работы сети в метро, в рамках соглашения с другими операторами связи, Билайн начнет предоставление услуг в перегонах.

Дополнительные базовые станции сети ВымпелКом будут установлены базовые станции на трассе М-11, КАД и ЗСД.

По данным Билайн.Аналитика абоненты Билайн в С.-Петербурге чаще всего используют мобильный интернет для общения в соцсетях (в частности, ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники) и мессенджерах (WhatsApp и Viber, уверен, в этот список следовало бы включить и Telegram) - ими пользуются наибольшее число абонентов, да и основной дата-трафик приходится сейчас на перечисленные "соцмедиа", более 50%. Даже видохостинги отстали - на долю YouTube c RuTube (он еще жив?) приходится примерно 35% интернет-трафика. На периферии - игровые приложения и музыкальные сервисы, 3% и 2%, соответственно.

В режиме самоизоляции средний трафик на абонента Билайн в С.-Петербурге в категории Мессенджеры вырос на 77% по-сравнению с обычными днями. Трафик на абонента в категории "онлайн-кинотеатры" вырос на 54%, на четверь вырос интерес абонентов к музыкальным сервисам и игровым прилоежниям.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: развитие сети Билайн Санкт-Петербург С.-Петербург ВымпелКом