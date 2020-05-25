Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах

25.05.2020, MForum.ru

В сети появились качественные рендеры смартфонов Vivo X50 и X50 Pro, на которых новинки предстали в трех цветах – сером, голубом и розовом.

Из интересных особенностей отметим довольно крупный глазок основного модуля для Vivo X50 Pro, за счет чего вспомогательные модули расположились в одну линию. В Vivo X50 расположение модулей камер стандартное, в вертикальную линию. Также заметен круглый вырез под фронтальную камеру. Остальные подробности пока не раскрываются, анонс ожидается 1 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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