Электроника: МТС представила решения для бесконтактного контроля температуры

28.05.2020, MForum.ru

МТС в рамках партнерских проектов разработала комплекс решений для бесконтактного мониторинга температуры сотрудников. На сегодня это три решения:

система бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ);

автоматизированная система предрейсового или предсменного телемедицинского контроля;

тепловизор.

Идея контроля основана на том, что обычно у заболевающего человека температура тела начинает подниматься, системы контроля позволяют выявить таких людей и, например, вверить их заботам медика предприятия. Такие системы актуальны для компаний с большим штатом сотрудников, например, для промышленных, транспортно-логистических компаний, крупных торговых сетей. Известен один из партнеров - Excellence Engineering, с этой компанией были разработаны БИТТ и система предрейсового контроля.

Решение для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ) можно интегрировать с системой безопасности офиса или предприятия. Устройство не только замеряет температуру человека медицинским ИК-термометром с точностью до 0.3 градуса, но также идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру. Процедура занимает от 5 до 10 секунд. Если температура повышена, прибор выдает звуковой сигнал, а также отправляет SMS-уведомление ответственному. Все измерения фиксируются в электронном журнале. В дальнейшем можно понять, кто из сотрудников мог контактировать с заболевшим. При необходимости, можно встроить в прибор фото- и видеокамеру, что позволит штатному врачу лучше оценить состояние сотрудника. БИТТ можно разместить на проходной в офисе, или на заводе, на входе в ТЦ и т.п.

На установку требуется один рабочий день. Стоимость решения - порядка 50 тысяч рублей, абонентская плата - 1990 рублей в месяц, в эту сумму входит безлимитный SMS-трафик через сервис МТС Коннект. Для работы БИТТ требуется интернет-подключение - его можно организовать посредством Wi-Fi, фиксированной или мобильной связи.

Автоматизированная система для медицинского предрейсового и предсменного осмотра адресовано транспортным и логистическим компаниям и предприятиям, связанным со сложным или опасным производством. Терминал измеряет не только температуру, но также артериальное давление и пульс, контролирует наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, позволяет врачу удаленно провести визуальный осмотр и принять решение о допуске к рейсу или смене. В путевой лист или допуск на смену вносится заверенная электронной цифровой подписью отметка о допуске к работе. Решение разработано с учетом требований №196-ФЗ и приказов Минздрава. Стоимость системы - 150 тыр, стоимость одного осмотра - 35 рублей.

Третье решение, предлагаемое МТС, это тепловизор. Устройство позволяет анализировать температуру сразу до 10 сотрудников в секунду с расстояния до 9 м и точностью до 0.1 градуса. Решение также адресовано крупному бизнесу и владельцам общественных пространств. Стоит тепловизор - 113 тыр.

«Многие компании измеряют температуру сотрудников обычными градусниками или промышленными термометрами, которые могут не соответствовать санитарным нормам и часто дают погрешность в два-три градуса. Решения МТС позволяют контролировать состояние здоровья сотрудников бесконтактно и с высокой точностью, а идентификация личности и система уведомления не позволят проигнорировать ситуацию. Предлагаемые сегодня МТС продукты будут полезны и после завершения пандемии для обеспечения безопасности сотрудников и исключения быстрого распространения различных инфекций на предприятии или в офисе», — отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.

Мое мнение по теме остается неизменным - решения, основанные на контроле температуры тела, небесполезны, но внедрять их надо с умом, не поддаваясь противоэпидемическому психозу. В частности, есть люди у которых годами температура тела повышенная, или как говорят врачи, субфибрильная - от 37,1 до 38. Это может быть связано или с какими-то хроническими заболеваниями, как правило, не представляющими угрозы для окружающих или вовсе с неизвестными врачам причинами. Список болезней при которой отмечается субфибрильная температура - это десятки наименований, например "вегетативная дисфункция сердца", пиелонефрит или хронический тонзиллит. И если таких людей начнут постоянно тормозить на входе на работу, в торговый центр или в самолет, это будет неправильно. Возможно, таким людям придется получить специальные справки, где будет написано, что в их случае выявление отклонения температуры от среднестатистических 36.6, не является признаком их инфицированности.

Также не будем забывать о том, что процесс вирусоносительства может происходить и без повышения температуры, если имунная система человека по тем или иным причинам не реагирует на вирус. Такого человека все эти перечисленные недешевые приборы не выявят и он может, не подозревая об этом, заражать своих коллег.

В общем, все это не "панацея", но идеального решения в случае с ковидом-2019 пока что не существует и вряд ли оно появится в ближайшие месяцы. Инициатива МТС показывает, что операторы связи стараются выходить все в новые и новые для себя сферы. И сделать это будет нелегко, ведь в других сегментах давно работают компании, для которых этот сегмент - основной, подвинуть их будет непросто даже таким крупным бизнесам, как телеком-компании.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: МТС электроника борьба с эпидемией противоэпидемические меры ковид-2019 контроль температуры