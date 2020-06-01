Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России

01.06.2020, MForum.ru

Бренд Honor объявил о начале приема предварительных заказов на смартфоны Honor 30 и 30 Pro+ для российского рынка. Купившие устройства до 30 июня получат подарки от производителя.

Цена базовой версии Honor 30 составляет 34 990 рублей, за которые покупатели получают смартфон с 6,53-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек, чипсетом Huawei Kirin 985, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой (40+8+8+2 Мп), 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40W. За версию с 256 Гб встроенной памяти придется заплатить на 5000 рублей дороже.

Honor 30 Pro+ оценен в 54 990 рублей. Спецификации этого устройства включают в себя 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Huawei Kirin 990 5G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 50 Мп, сдвоенную фронтальную камеру (32 Мп+ 8 Мп), а также АКБ емкостью 4000 мАч с Huawei SuperCharge 40W и быстрой беспроводной зарядкой 27W. В качестве подарка за предзаказ выступают наушники Magic Earbuds и купон на 10 000 рублей на услуги Яндекс.