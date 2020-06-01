Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC

01.06.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi предложила покупателям из России версию умных часов Mi Band 4 с поддержкой NFC для осуществления бесконтактных платежей.

Привязка карты к Xiaomi Mi Band 4 осуществляется через приложение Mi Fit, а основным партнером выступает платежная система MasterCard, которая гарантирует надежность проведения платежей и сохранность конфиденциальной информации. Тестирование в нашей стране началось еще в феврале текущего года. Начало продаж Xiaomi Mi Band 4 с NFC запланировано на 16 июня. Российская цена Xiaomi Mi Band 4 с NFC составит 3990 рублей.