Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С

01.06.2020, MForum.ru

В интернете появилась информация о будущих новинках бренда Redmi. По информации надежного источника компания готовит к релизу смартфоны Redmi 9, 9A и 9С. Все новинки базируются на чипсетах MediaTek, оснащены АКБ 5000 мАч, а диагональ экранов составляет 6,53 дюйма при разрешении 1600х720 точек (Redmi 9A и 9С).

Базовая модель Redmi 9A получила 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру и 5 Мп камеру на передней панели. «Сердце» этого устройства MediaTek Helio G25. Цена Redmi 9A составит 100…120 евро. Redmi 9C базируется на чипсете MediaTek Helio G35, оснащен 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и 5 Мп фронтальной камерой. Версия Redmi 9C без NFC оснащена строенной тыловой камерой – 13+5+2 Мп, а вариант этого смартфона с NFC снабжен сдвоенной камерой 13+2 Мп. Купить Redmi 9C можно будет за 130…150 евро. Старшая модель Redmi 9 получила дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет MediaTek Helio G70, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и QUAD-камеру. Стоимость устройства составит 160..180 евро. Информации о дате релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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