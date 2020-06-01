MForum.ru
01.06.2020,
В интернете появилась информация о будущих новинках бренда Redmi. По информации надежного источника компания готовит к релизу смартфоны Redmi 9, 9A и 9С. Все новинки базируются на чипсетах MediaTek, оснащены АКБ 5000 мАч, а диагональ экранов составляет 6,53 дюйма при разрешении 1600х720 точек (Redmi 9A и 9С).
Базовая модель Redmi 9A получила 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру и 5 Мп камеру на передней панели. «Сердце» этого устройства MediaTek Helio G25. Цена Redmi 9A составит 100…120 евро. Redmi 9C базируется на чипсете MediaTek Helio G35, оснащен 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и 5 Мп фронтальной камерой. Версия Redmi 9C без NFC оснащена строенной тыловой камерой – 13+5+2 Мп, а вариант этого смартфона с NFC снабжен сдвоенной камерой 13+2 Мп. Купить Redmi 9C можно будет за 130…150 евро. Старшая модель Redmi 9 получила дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет MediaTek Helio G70, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и QUAD-камеру. Стоимость устройства составит 160..180 евро. Информации о дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru
01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru
28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru
25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru