5G: Операторы 5G Южной Кореи говорят о существенном росте трафика в новых сетях

02.06.2020, MForum.ru

Проникновение услуги 5G в Корее за год выросло почти до 10%.

При этом трафик абонентов 5G оператора KT вырос втрое по сравнению с тем, каким он был, пока они пользовались сетями 4G/LTE. В SK Telecom говорят о росте в 2-4 раза, связывая этот рост с большим всплеском интереса к онлайн играм, виртуальное реальности и использования разных медийных каналов и сервисов. В LG Uplus также говорят о трехкратном росте трафика данных по сравнению с тем, что наблюдается среди пользователей LTE, при этом месячное потребление трафика выросло до 30,6 ГБ. Интересно, что ARPU пользователей 5G LG Uplus вырос на 37% относительно ARPU пользователей LTE, до $50 в месяц.

LG Uplus предоставляет услуги 5G в 85 городах Южной Кореи, обеспечивая 90% охват населения (всего за год с момента запуска сетей 5G в Южной Корее). По итогам 1q2020 к сетям 5G трех операторов Кореи подключилось 1,08 млн, что довело общее число пользователей 5G до 5,89 млн.

В KT также отмечают более высокий ARPU пользователей услугами 5G (+23% до $26,3). Оператор предлагает абонентам выбор из 13 устройств с поддержкой 5G. Цены остаются высокими, но все же они снизились с первоначальных $1500 до уровня ниже $1000 для ряда моделей. Снижение нижней границы цены продолжится, что повлечет за собой дальнейшее расширение абонбазы.

За прошедший год оператор нарастил число базовых станций 5G более, чем вдвое, до 87 тысяч. Были проблемы. Для стабилизации работы сети команде KT потребовалось почти 3 месяца. Интересный побочный эффект – поскольку в первой волне подключавшихся к 5G были наиболее активные пользователи LTE, их переход повлек заметное снижение нагрузки на сеть LTE компании.

В KT планируют использовать полосу 28 ГГц в основном для обеспечения покрытия в помещениях, а также для таких применений, как обеспечение мобильным интернетом производственных предприятий.

В целом, операторы Южной Кореи в основном развивают сети в диапазоне 3.5 ГГц, полосу 280 МГц в этом диапазоне власти страны распределили еще в июне 2018 года. Также операторам принадлежат 2400 МГц в диапазоне 28 ГГц, также полученные от местного регулятора в рамках частотного аукциона 2 года тому назад. Регулирование здоровой власти.

В Корее из 118 тысяч базовых станций 5G порядка 2 тысяч развернуты внутри помещений, включая метро, аэропорты, торговые центры и т.п., - такие данные сообщает Корейский институт планирования и оценки информационных и коммуникационных технологий.

Источник: https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/5g-data-usage-jumps-threefold-in-korea/

Подробнее об операторах 5G в Южной Корее: http://www.mforum.ru/news/article/121181.htm

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