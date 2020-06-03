Анонсы: Huawei Y8P доступен России

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Анонсы: Huawei Y8P доступен России

03.06.2020, MForum.ru

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3 июня в России начнутся продажи смартфона Huawei Y8P, оснащенного 6,3-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400x1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором и строенной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с ультраширокоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины сцены.

Анонсы: Huawei Y8P доступен России

Спецификации Huawei Y8P включают в себя чипсет Kirin 710F(4 ядра Cortex-A73, 2,2 ГГц + 4 ядра Cortex-A53, 1,7 ГГц, графика Mali G51-MP4), 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена Huawei Y8P составляет 16 990 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя изумрудно-зеленый, светло-голубой и полночный черный. Успевшие купить новинку за время предзаказа (до 4 июня) в качестве подарка получат Huawei Band 4 Pro.

Анонсы: Huawei Y8P доступен России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации huawei.com

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