5G: Малайзийские компании получили частоты 700 МГц под 5G

03.06.2020, MForum.ru

Малайзийское министерство связи и мультимедиа (KKMM) распределило частоты для развертывания сетей 5G в Малайзии. Суммарно для пяти операторов было выделено 2х40 МГц в диапазонах 703-743 МГц и 758-798 МГц.

Digi Telecommunications – 2х10 МГц в полосах 703-713 МГц и 758-768 МГц

Altel Communications – 2x5 МГц в полосах 713-718 МГц и 768-773 МГц

TM - 2х5 МГц в полосах 718-723 и 773-778 МГц.

Celcom (Axiata Group) – 2x10 МГц в полосах 723-733 МГц и 778-788 МГц

Maxis Broadband 2x10 МГц в полосах 733-743 МГц и 758-768 МГц

Ранее регулятор обещал, что для первой фазы развития 5G в Малайзии будут доступны частоты 700 МГц, 3.5 ГГц и 26/28 ГГц. В частности, частоты 700 МГц и 3.5 МГц будут распределены в ходе тендера для того, чтобы снизить капзатраты операторов и избежать ненужного дублирования инфраструктуры, поскольку возможен переход к 5G за счет апгрейда сети 4G/LTE.

Ожидается, что операторы Малайзии начнут запускать сети 5G в 3q2020. Частоты 2300 и 2600 МГц будут использоваться сетями LTE до декабря 2021 года, в течение 2021 году будет принято решение – для какой из технологий их лучше использовать в дальнейшем.

Источник: telecompaper.com

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