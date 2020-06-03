5G: Малайзийские компании получили частоты 700 МГц под 5G

MForum.ru
03.06.2020,
Малайзийское министерство связи и мультимедиа (KKMM) распределило частоты для развертывания сетей 5G в Малайзии. Суммарно для пяти операторов было выделено 2х40 МГц в диапазонах 703-743 МГц и 758-798 МГц.
Ранее регулятор обещал, что для первой фазы развития 5G в Малайзии будут доступны частоты 700 МГц, 3.5 ГГц и 26/28 ГГц. В частности, частоты 700 МГц и 3.5 МГц будут распределены в ходе тендера для того, чтобы снизить капзатраты операторов и избежать ненужного дублирования инфраструктуры, поскольку возможен переход к 5G за счет апгрейда сети 4G/LTE.
Ожидается, что операторы Малайзии начнут запускать сети 5G в 3q2020. Частоты 2300 и 2600 МГц будут использоваться сетями LTE до декабря 2021 года, в течение 2021 году будет принято решение – для какой из технологий их лучше использовать в дальнейшем.
Источник: telecompaper.com
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теги: 5G пятое поколение Малайзия частоты тендеры зарубеж
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