5G: Канадцы огорчают Huawei - Telus выбрал Ericsson и Nokia

MForum.ru

5G: Канадцы огорчают Huawei - Telus выбрал Ericsson и Nokia

05.06.2020, MForum.ru

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Дела у Huawei в Канаде пошли совсем плохо. Во-первых, стало известно о том, что якобы обнаружены доказательства, которых может оказаться достаточно для принятия канадским судом решения в отношении экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Во-вторых, китайский вендор получил очередной удар - сразу два оператора Канады на этой недели сделали выбор в пользу конкурентов Huawei.

Можно предположить, что на решение операторов повлияла позиция правительственных органиазаций страны. Нет, они не запретили операторам заключать контракты с Huawei, зато затеяли проверку степени безопасности использования решений Huawei в Канаде. Поскольку чиновники могут заниматься такими проверками месяцами, и неизвестно, к каким выводам они придут, операторы, похоже, решили не рисковать, подчиниться обстоятельствам и выбрать из менее проблемных поставщиков.

Telus заявил, что поставщиками решений 5G будет Nokia и Ericsson. И это явное изменение позиции компании по-сравнению с февралем 2020 года, когда финансовый директор Telus рассказывал, что планирует идти в 5G вместе с Huawei.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что Bell Canada выбрала вторым поставщиком радиоподсистемы компанию Ericsson, в феврале компания выбрала Nokia основным поставщиком. В Bell также ожидали развития ситуации с Huawei и, как видим, решили более не ожидать. Впрочем, в Bell еще могут вернуться к разговорам с Huawei, если чиновники примут решение о безопасности применения решений Huawei в Канаде.

Текущий расклад по Канаде такой:

Что же, +2 балла в матче США - Китай.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: 5G пятое поколение контракты Канада Telus Ericsson Nokia

© Алексей Бойко, MForum.ru

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