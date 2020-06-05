5G: Канадцы огорчают Huawei - Telus выбрал Ericsson и Nokia

MForum.ru
05.06.2020,
Дела у Huawei в Канаде пошли совсем плохо. Во-первых, стало известно о том, что якобы обнаружены доказательства, которых может оказаться достаточно для принятия канадским судом решения в отношении экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Во-вторых, китайский вендор получил очередной удар - сразу два оператора Канады на этой недели сделали выбор в пользу конкурентов Huawei.
Можно предположить, что на решение операторов повлияла позиция правительственных органиазаций страны. Нет, они не запретили операторам заключать контракты с Huawei, зато затеяли проверку степени безопасности использования решений Huawei в Канаде. Поскольку чиновники могут заниматься такими проверками месяцами, и неизвестно, к каким выводам они придут, операторы, похоже, решили не рисковать, подчиниться обстоятельствам и выбрать из менее проблемных поставщиков.
Telus заявил, что поставщиками решений 5G будет Nokia и Ericsson. И это явное изменение позиции компании по-сравнению с февралем 2020 года, когда финансовый директор Telus рассказывал, что планирует идти в 5G вместе с Huawei.
Несколькими днями ранее стало известно о том, что Bell Canada выбрала вторым поставщиком радиоподсистемы компанию Ericsson, в феврале компания выбрала Nokia основным поставщиком. В Bell также ожидали развития ситуации с Huawei и, как видим, решили более не ожидать. Впрочем, в Bell еще могут вернуться к разговорам с Huawei, если чиновники примут решение о безопасности применения решений Huawei в Канаде.
Текущий расклад по Канаде такой:
Что же, +2 балла в матче США - Китай.
Источник: mobileworldlive.com
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: 5G пятое поколение контракты Канада Telus Ericsson Nokia
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
03.06. [Новости компаний] 5G: Telefonica Deutschland выбрала Ericsson поставщиком решения ядра сети 5G / MForum.ru
03.06. [Новости компаний] 5G: Малайзийские компании получили частоты 700 МГц под 5G / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] 5G: Операторы 5G Южной Кореи говорят о существенном росте трафика в новых сетях / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] 5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Y8P доступен России / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru
01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru
28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru