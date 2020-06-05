Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум

05.06.2020, MForum.ru

До анонса смартфона Xiaomi Mi Note 10 Lite в Европе, были предположения, что он может быть переименован в смартфон Xiaomi Mi CC 10 в Китае. Однако официальные представители Xiaomi эту версию опровергли, сообщив, что Mi Note 10 Lite никогда не будет переименован в продукт серии Mi CC.

Напомню, серия Mi CC9 была представлена в июле прошлого года. Свежая информация показывает, что компания может работать над линейкой Mi CC 10, которая может дебютировать в следующем месяце. Ее основной фишкой станет 108 Мп камера с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Причем, речь идет об улучшенном сенсоре Samsung HM2. Из остальных спецификаций источники упоминают о чипсете Snapdragon 775G, поддержке 5G-сетей и NFC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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