Тарифы: МегаФон поддержит подкасты платформой

05.06.2020, MForum.ru

Слушаете подкасты? В МегаФон оценили рост внимания к подкастам в России и сообщают о запуске платформы МегаФон Подкасты. В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик (в премиальном режиме).

Говорят, что в России сейчас поднимается вторая волна интереса к подкастам, по данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России превысила 5 млн человек. Прогноз на 2020 год - рост вдвое до 10,5 млн слушателей.

В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC – всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно.

МегаФон предлагает также премиальный доступ к расширенной части сервиса. В этом режиме трафик не тарифицируется, но за доступ со счета абонента будет сниматься 5 рублей в день. За эти деньги также обещаны дополнительные аудиостатьи, лекции, обзоры мировых литературных бестселлеров, включая те, которые еще не переведены на русских язык.

«Сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Если 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, то сейчас рынок подкастов формируют СМИ, профессиональные авторы, которые создают качественный контент. Будучи удобным аудиосервисом, “МегаФон Подкасты” органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании – “МегаФон ТВ”, “МегаФон Пресса” и “МегаФон Образование”», – сообщил генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

Если говорить про функциональность, в приложении есть поддержка ускоренного режима и режим сохранения в память смартфона, что позволяет слушать подкаст даже без доступа к интернету. При пользовании несколькими устройствами коллекция подкастов и история прослушиваний сохранится в учетной записи абонента.

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