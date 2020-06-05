Тарифы: МегаФон поддержит подкасты платформой

MForum.ru

Тарифы: МегаФон поддержит подкасты платформой

05.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Слушаете подкасты? В МегаФон оценили рост внимания к подкастам в России и сообщают о запуске платформы МегаФон Подкасты. В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик (в премиальном режиме).   

Говорят, что в России сейчас поднимается вторая волна интереса к подкастам, по данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России превысила 5 млн человек. Прогноз на 2020 год - рост вдвое до 10,5 млн слушателей.

В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC – всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно.

МегаФон предлагает также премиальный доступ к расширенной части сервиса. В этом режиме трафик не тарифицируется, но за доступ со счета абонента будет сниматься 5 рублей в день. За эти деньги также обещаны дополнительные аудиостатьи, лекции, обзоры мировых литературных бестселлеров, включая те, которые еще не переведены на русских язык. 

«Сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Если 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, то сейчас рынок подкастов формируют СМИ, профессиональные авторы, которые создают качественный контент. Будучи удобным аудиосервисом, “МегаФон Подкасты” органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании – “МегаФон ТВ”, “МегаФон Пресса” и “МегаФон Образование”», – сообщил генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

Если говорить про функциональность, в приложении есть поддержка ускоренного режима и режим сохранения в память смартфона, что позволяет слушать подкаст даже без доступа к интернету. При пользовании несколькими устройствами коллекция подкастов и история прослушиваний сохранится в учетной записи абонента.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: услуги МегаФон подкасты платформы

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

02.06. [Новости компаний] Акции: Перевод по системе Золотая Корона примут в розничных салонах. До конца июня это почти ничего не стоит / MForum.ru

01.06. [Новости компаний] Тарифы: МегаФон предложил новый тариф в линейке "Всегда на связи" / MForum.ru

28.05. [Новости компаний] Итоги: МегаФон отчитался за 1q2020 - стабильность / MForum.ru

26.05. [Новости компаний] Кадры: В МегаФон новый техдиректор - встречаем Павла Корчагина! / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

03.06.2020 12:40 ABloud Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Малайзийское министерство связи и мультимедиа (KKMM) распределило частоты для развертывания сетей 5G в Малайзии Суммарно для пяти операторов было выделено 2х40 МГц в диапазонах 703-743 МГц и 758-798 ...
03.06.2020 07:38 Av83 Тема: Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279 (02.06.2020)
Отличный середняк получился, будем ждать. В целом идея создавать флагман в связке с более простой моделью - очень хорошая.
30.05.2020 12:46 ArtemPro13 Тема: Электронные деньги
Я еще QIWI люблю на равне с ЯНдекс
30.05.2020 12:43 ArtemPro13 Тема: Видеорегистратор в авто, какой выбрать?
BlackVue DR900S-1CH - топ выбор
29.05.2020 17:16 afilatova Тема: Нужны отзывы о мобильном телефоне Vertex Impress Forest
Думаю приобрести что-нибудь из Вертексов, пока что остановилась на модели мобильного телефона Vertex Impress Forest. Кто пользовался или просто знает - посоветуйте что нибудь дельное. Или похожую по ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Y8P доступен России / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru

01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru

28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: