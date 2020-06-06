5G: 5G в Беларуси. Пока что тесты, но тесты интересные

MForum.ru

5G: 5G в Беларуси. Пока что тесты, но тесты интересные

06.06.2020, MForum.ru

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В странах, где сети 5G не запущены в коммерческую эксплуатацию их тестируют. Вот и в Беларуси в Минске в мае 2020 года поднято несколько тестовых зон 5G, как в Москве. И в чем-то это даже более передовые тесты, чем в России. Во-первых, задействованы частоты недоступного для российских операторов диапазона 3.5 ГГц. Во-вторых, тестируются сети 5G SA. В-третьих, проверена возможность голосовых вызовов в режиме 5G VoNR.

 5g

В конце мая оператор beCloud объявил о тестовом запуске сети 5G. Это 20 базовых станций в Минске, задействованы диапазоны 3.5ГГц и 2600МГц. Пиковая скорость - до 1.9 Гбит/c. В планах компании на ближайшее время - создание сети 5G в Гомеле.

У МТС пилотная зона 5G SA на базе решения Huawei запущена в комплексе Минск-арена. Скорости до 1.47 Гбит/c. Задействованы частоты 3.5 ГГц и 1800 МГц. У оператора есть также пилотная зона 5G NSA в Минске.

Оператор A1 развернул сеть 5G SA 3.5ГГц на базе решения ZTE около Дворца республики и на Октябрьской площади, а также в индустриальном парке Великий Камень.

A1 провела первый голосовой вызов в сети 5G SA в режиме VoNR. Для вызова использовался смартфон на платформе на базе MediaTek Dimensity 1000.

С использованием сети 5G SA в Минске провели киберспортивный матч в котором участвовали три команды. Играли в современную классику: PlayerUnknown’s Battlegrounds, Dota Underlords и Clash Royale. Скорость передачи данных в пиках достигала 1.2 Гбит/c, время отклика - 10 мс. Неплохо, но воображения не поражает, от SA хотелось задержек на уровне в единицы миллисекунд.

Список запущенных в мире сетей 5G

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теги: 5G пятое поколение Беларусь

© Алексей Бойко, MForum.ru

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